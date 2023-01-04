На Львівщині п'яний хлопець влетів у зупинку на краденому авто: є загиблий

У Львівській області нетверезий водій вкрав автомобіль та наїхав на пішохода. Внаслідок цього він загинув.

Як виявилось, п’яному водію – 22 роки. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зверніть увагу Їхала п'яна з 2-річною дитиною в салоні: у Дніпрі зі стрільбою затримали водійку-порушницю

Як п'яний львів'янин збив на смерть чоловіка

3 січня на автодорозі Львів – Рава-Руська у селищі Куликів Львівського району 22-річний хлопець виїхав на зустрічну смугу і влетів у зупинку громадського транспорту. Також він наїхав на 55-річного чоловіка, а після цього зіткнувся з фурою, яка була запаркована на узбіччі.

Чоловік, на якого наїхала машина, помер на місці від отриманих травм.

Згодом виявилось, що 22-річний хлопець викрав авто, на якому влаштував ДТП. Львів’янин був у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.



Крадене авто також розбито / фото поліція Львівської області



П'яний водій влаштував смертельну ДТП / поліція Львівської області

Що загрожує зловмиснику

Слідчі почали розслідування за статтями:

про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння,

про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Максимальне покарання – позбавлення волі до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами від 5 до 10 років.

Наразі порушника затримано. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Аварії в Україні: останні новини