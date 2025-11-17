Укр Рус
24 Канал Криминальные новости На Прикарпатье автобус попал в жуткое ДТП: есть погибшая и травмированные
17 ноября, 12:50
2

На Прикарпатье автобус попал в жуткое ДТП: есть погибшая и травмированные

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • На Прикарпатье возле Галича автобус попал в ДТП на дороге "Мукачево – Львов", в результате которого погибла 67-летняя пассажирка и пострадало около 8 человек.
  • Авария произошла из-за того, что 64-летний водитель выехал на встречную полосу, столкнувшись с другим транспортным средством; на месте происшествия работают полицейские для установления обстоятельств.

На Прикарпатье, возле Галича, рейсовый автобус попал в ДТП на дороге "Мукачево – Львов". В результате аварии погибла женщина, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

К теме Автобус БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ попал в ДТП: что об этом говорят в группе

Что известно о ДТП вблизи Галича?

В полиции рассказали, что 17 ноября около 7 часов к ним поступило сообщение о ДТП с пострадавшими вблизи Галича. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

"Авария произошла на дороге государственного значения Н-09 "Мукачево – Львов" с участием Mercedes Sprinter и Volkswagen Tiguan", – отметили правоохранители.

Как предварительно выяснили полицейские, за рулем легковушки был 64-летний житель Коломыйского района, который двигался в направлении города Бурштын. Мужчина выехал на встречную полосу и допустил столкновение с транспортным средством, которым управлял 52-летний житель Більшівцівської территориальной общины.

В результате аварии 67-летняя пассажирка рейсового автобуса погибла на месте происшествия, еще около 8 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они госпитализированы в больницу,
– заявили в полиции.

Последствия ДТП вблизи Галича на Прикарпатье / Фото полиции Ивано-Франковской области

Сейчас на месте продолжают работать полицейские, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

Где в Украине случались ДТП в последнее время?

  • В Фастове 6 ноября автомобиль Lanos, управляемый пьяным водителем, протаранил магазин. В результате этого была повреждена металлопластиковая конструкция.

  • В Киеве 5 ноября автобус врезался в электроопору. Пострадало 9 человек.

  • В селе Фрага в Ивано-Франковской области 31 октября судья Тернопольской области сбила двух пешеходов, один из которых погиб на месте. Против судьи открыто уголовное производство.