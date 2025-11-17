На Прикарпатті автобус потрапив у моторошну ДТП: є загибла та травмовані

На Прикарпатті, біля Галича, рейсовий автобус потрапив у ДТП на дорозі "Мукачево – Львів". Унаслідок аварії загинула жінка, також є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Івано-Франківщини.

Що відомо про ДТП поблизу Галича?

У поліції розповіли, що 17 листопада близько 7-ї години до них надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими поблизу Галича. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, рятувальники та медики.

"Аварія трапилася на дорозі державного значення Н-09 "Мукачево – Львів" за участю Mercedes Sprinter та Volkswagen Tiguan", – зазначили правоохоронці.

Як попередньо з'ясували поліцейські, за кермом легковика був 64-річний мешканець Коломийського району, який рухався у напрямку міста Бурштин. Чоловік виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з транспортним засобом, яким керував 52-річний мешканець Більшівцівської територіальної громади.

Внаслідок аварії 67-річна пасажирка рейсового автобуса загинула на місці події, ще близько 8 осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Вони госпіталізовані до лікарні,

– заявили у поліції.

Наслідки ДТП поблизу Галича на Прикарпатті / Фото поліції Івано-Франківщини

Наразі на місці продовжують працювати поліцейські, які встановлюють усі обставини ДТП.

