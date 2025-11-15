Симба и Сима нашлись: полиция Хмельницкой области показала, где нашла вторую беглую львицу

Ночью неизвестные взломали замки на дверях вольера в реабилитационном центре, где находились львицы . Об их исчезновении стало известно только утром.

Животные имеют клички Симба и Сима. В центр в 2023 году их привез гражданин Индии. Обещал, что временно, но львиц до сих пор не забрал.