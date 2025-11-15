Укр Рус
Симба и Сима нашлись: полиция Хмельницкой области показала, где нашла вторую беглую львицу
15 ноября, 21:50
София Рожик
Основные тезисы
  • В Хмельницком из реабилитационного центра сбежали две львицы, одну из которых поймали еще днем, а другую нашли неподалеку от места побега вечером.
  • Львицу ввели в состояние медикаментозного сна и транспортируют ее в безопасное место.

В Хмельницком 15 ноября из реабилитационного центра сбежали две львицы. Пока одну из них поймали, другая продолжала разгуливать по улицам города.

Но уже вечером нашли и ее. Полиция показала соответствующее видео, передает 24 Канал.

Где нашли вторую львицу из Хмельницкого?

Полицейские рассказали, что вторую львицу нашли неподалеку от места побега – зооуголка.

Ее ввели в состояние медикаментозного сна.

"Животное транспортируют в безопасное место", – сообщили в полиции.

В Хмельницком нашли сбежавшую львицу: смотрите видео

Что известно об инциденте со львицами?

  • Ночью неизвестные взломали замки на дверях вольера в реабилитационном центре, где находились львицы. Об их исчезновении стало известно только утром.

  • В Хмельницкой областной прокуратуре начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.

  • Животные имеют клички Симба и Сима. В центр в 2023 году их привез гражданин Индии. Обещал, что временно, но львиц до сих пор не забрал.