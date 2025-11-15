Укр Рус
24 Канал Новини України Сімба і Сіма знайшлися: поліція Хмельниччини показала, де знайшла другу левицю-втікачку
15 листопада, 21:50
2

Сімба і Сіма знайшлися: поліція Хмельниччини показала, де знайшла другу левицю-втікачку

Софія Рожик
Основні тези
  • У Хмельницькому з реабілітаційного центру втекли дві левиці, одну з яких спіймали ще вдень, а іншу знайшли неподалік від місця втечі увечері.
  • Левицю ввели у стан медикаментозного сну та транспортують її у безпечне місце.

У Хмельницькому вдень 15 листопада з реабілітаційного центру втекли дві левиці. Одну із них спіймали, а інша продовжувала розгулювати вулицями міста.

Та уже увечері знайшли і її. Поліція показала відповідне відео, передає 24 Канал.

Дивіться також "Тепер йому не боляче": у Львові помер лось, якого евакуювали з Рівненщини 

Де знайшли другу левицю з Хмельницького?

Поліцейські розповіли, що другу левицю знайшли неподалік від місця втечі – зоокуточка.

Її ввели в стан медикаментозного сну. 

"Тварину транспортують у безпечне місце", – повідомили у поліції.

У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: дивіться відео

Що відомо про інцидент з левицями?

  • Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра у реабілітаційному центрі, де перебували левиці. Про їхнє зникнення стало відомо лише вранці.

  • У Хмельницькій обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.

  • Тварини мають клички Сімба і Сіма. До центру у 2023 році їх привіз громадянин Індії. Обіцяв, що тимчасово, але левиць досі не забрав.