Сімба і Сіма знайшлися: поліція Хмельниччини показала, де знайшла другу левицю-втікачку
- У Хмельницькому з реабілітаційного центру втекли дві левиці, одну з яких спіймали ще вдень, а іншу знайшли неподалік від місця втечі увечері.
- Левицю ввели у стан медикаментозного сну та транспортують її у безпечне місце.
У Хмельницькому вдень 15 листопада з реабілітаційного центру втекли дві левиці. Одну із них спіймали, а інша продовжувала розгулювати вулицями міста.
Та уже увечері знайшли і її. Поліція показала відповідне відео, передає 24 Канал.
Де знайшли другу левицю з Хмельницького?
Поліцейські розповіли, що другу левицю знайшли неподалік від місця втечі – зоокуточка.
Її ввели в стан медикаментозного сну.
"Тварину транспортують у безпечне місце", – повідомили у поліції.
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: дивіться відео
Що відомо про інцидент з левицями?
Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра у реабілітаційному центрі, де перебували левиці. Про їхнє зникнення стало відомо лише вранці.
У Хмельницькій обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.
Тварини мають клички Сімба і Сіма. До центру у 2023 році їх привіз громадянин Індії. Обіцяв, що тимчасово, але левиць досі не забрав.