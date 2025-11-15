Сімба і Сіма знайшлися: поліція Хмельниччини показала, де знайшла другу левицю-втікачку

Та уже увечері знайшли і її. Поліція показала відповідне відео, передає 24 Канал.

Дивіться також "Тепер йому не боляче": у Львові помер лось, якого евакуювали з Рівненщини

Поліцейські розповіли, що другу левицю знайшли неподалік від місця втечі – зоокуточка.

Її ввели в стан медикаментозного сну.

"Тварину транспортують у безпечне місце", – повідомили у поліції.

У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: дивіться відео

Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра у реабілітаційному центрі, де перебували левиці. Про їхнє зникнення стало відомо лише вранці.

У Хмельницькій обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.