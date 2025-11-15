Таку інформацію розповів директор центру Сергій Пальохін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Також ситуацію вже прокоментували рятувальники.

Що відомо про втечу левів у Хмельницькому?

"Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра, я виявив це зранку. Унаслідок цього вибігло два леви", – повідомив директор Сергій Пальохін, зазначивши, що одного лева знайшли, а іншого продовжують шукати.

Головне управління ДСНС у Хмельницькій області у коментарі журналістам повідомило, що на пошуки другого лева планують залучати підрозділ БпЛА. Наразі додаткової інформації стосовно інциденту не вказують.