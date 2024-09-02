Команда столичних зооволонтерів успішно врятувала бобра, який впав у глибоку яму, заповнену сміттям і гнилою рибою. Історію його порятунку розповіли у Центрі порятунку диких тварин.

Читайте також Всі були зв'язані й затиснуті: на кордоні Туреччини виявили контрабанду екзотичних тварин

У Києві врятували бобра, який провалився до глибокої ями з відходами

Тривожно те, що здоров'я бобра опинилося під значною загрозою внаслідок впливу відходів.

Бобра негайно повезли до клініки, де діагностували сильну інтоксикацію та набряк легень. Лікарі надали допомогу, обробили тварину та прокапали, після чого він почав рухатись,

– розповіли волонтери.



Лікарі надали допомогу тварині і вона почала рухатися / Фото Wild Animals Rescue Center

Рятувальники повідомили, що в клініці немає необхідних умов для лікування бобра. Відтак, тварину перевели до їхнього Центру, де вона отримуватиме лікування відповідно до вказівок медиків.



Стан бобра тяжкий / Фото Wild Animals Rescue Center

За повідомленнями, стан тварини тяжкий, але у Центрі порятунку диких тварин сподіваються на швидке одужання бобра, й докладають до цього максимум зусиль.