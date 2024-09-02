Так, турецькі митники в північно-західному місті Едірне виявили десятки екзотичних тварин. Їх намагалися ввезти контрабандою з Греції.

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Тварин перевозили контрабандою з Греції

Державне агентство Anadolu повідомило, що в багажнику седана середнього розміру з грецькими номерними знаками перевозилися 3 кенгуру, 3 альпаки та одна патагонська мара. Також виявили 12 папуг і 23 білки-летяги.

Багато тварин є молодими. Великі тварини зв'язані і затиснуті, а дрібні тіснились в клітках,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали водія авто. Усі тварини вижили і будуть доставлені в Управління з охорони природи та національних парків.

Чоловік хотів пронести в аеропорт понад 100 змій в штанах

Нещодавно в одному з аеропортів служба безпеки була вражена незвичайною знахідкою під час огляду пасажира, який прямував з Гонконгу до Шеньчженя. На прикордонному пункті пропуску чоловік, одягнений у чорну куртку, мішкуваті штани та рюкзак, заявив, що йому "нічого декларувати".

Попри його заяву, при подальшій перевірці було виявлено, що він мав при собі контрабанду, і ще яку. Митники виявили 104 живі змії, заховані в шести поліетиленових пакетах, які були у штанах чоловіка.