У водах Норвегії знайшли мертвим кита Хвалдимира

"Кита-шпигуна" знайшли норвезькі рибалки 2019 року, на його ошийнику були кріплення для відеокамер. Морські дослідники з'ясували, що тварина могла ховатися від російських військових. Про це повідомив Себастьян Странд, дослідник Себастьян Странд, який працював із китом кілька років.

Дивіться також "Вони не повинні варитися живцем": люди врятували надзвичайно рідкісного помаранчевого омара

Сьогодні його знайшли мертвим. Схоже, що на його тілі є зовнішні пошкодження від птахів. Потрібно провести розтин, щоб знайти відповіді на всі запитання,

– зазначив фахівець.

Норвезьке Міністерство рибальства та прибережної адміністрації підтвердило загибель білухи, яку ідентифікували як Хвальдимира. Було показано фото, на якому видно, як кран підіймає кита з води. Початкові зусилля з порятунку тварини охоплювала зв'язування хвоста мотузкою і витягування на берег.



Тварину помітили лежачою на воді в порту міста Ставангер / Фото NRK

31 серпня, приблизно о 12:00 за місцевим часом, рятувальник Даг Анфіндсен повідомив, що спостерігав кита, який вільно плавав у водах поблизу Ставангера. Однак до 14:30 ситуація кардинально змінилася, оскільки кит нерухомо лежав на поверхні води в районі порту.

Влітку 2024 року кит був помічений у фіорді поблизу Осло. До кінця липня було докладено зусиль для переміщення кита у фіорд на сході провінції Фіннмарк, де він приєднається до групи інших білух для інтеграції.

Чому кит Хвалдимир став знаменитим?

Хвалдимир — це поєднання норвезького слова hval (кит) і російського імені Володимир. Така назва є прямою асоціацією з президентом Росії Володимиром Путіним.

У 2019 році рибалки у норвезькому регіоні Фіннмарк натрапили на дивовижну морську істоту, яка незабаром привернула увагу світової спільноти. Тварину, яку назвали "кит-шпигун", виявили в нашийнику з кріпленнями для відеокамер, що дало привід журналістам припустити, що її тренував для шпигунства російський військово-морський флот.

На нашийнику був загадковий напис: "Equipment Petersburg 2019", що ще більше підігріло інтригу навколо походження та призначення кита.

Хвалдимир міг бути шпигуном: дивіться відео

Москва утримувалася від відповіді на претензії Норвегії щодо можливого використання білухи в шпигунських цілях. Інге Вегге, радник норвезької організації OneWhale, стверджує, що в Росії є об'єкт, призначений для підготовки дельфінів до військових операцій.

Вчені спочатку припустили, що кити можуть бути причетні до шпигунської діяльності. Однак, подальше розслідування привело дослідників до висновку, що Хвальдимир, швидше за все, не займався шпигунством, а шукав притулку від російського військово-морського флоту.