Зараз лобстер вже випущений назад у дику природу групою захисту тварин. Який він має вигляд – дивіться нижче!

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Працівники магазину знайшли унікального омара

Організація "Humane Long Island" повідомила в соціальних мережах, що працівники магазину "Southampton Stop & Shop" виявили незвичайного помаранчевого лобстера серед типових коричневих лобстерів у нещодавній поставці.

Магазин запропонував ракоподібного акваріуму Лонг-Айленда, але співробітники відмовилися.



Врятувати лобстера допомогла організація Humane Long Island / Фото з фейсбуку Humane Long Island

Фонд притулку для тварин Саутгемптона вжив заходів щодо ситуації з омарами, звернувшись до організації Humane Long Island. Своєю чергою, вона зв'язалася з керівництвом Stop & Shop, щоб розв'язати це питання.

Лобстери – чутливі, розумні тварини, які можуть долати відстань до 100 миль і більше на рік. Як і всі водні тварини, омари відчуватимуть біль і страждання, коли їх витягують з їхньої морської домівки, щоб з'їсти або помістити в тісні акваріуми,

– заявив Джон Ді Леонардо, виконавчий директор Humane Long Island.

Омар, тепер відомий як Клементина, успішно завершив програму реабілітації під наглядом ветеринара. Після цього процесу відновлення тварину випустили назад у затоку Лонг-Айленд-Саунд.

Який у нього вигляд: дивіться відео

До слова, помаранчеве забарвлення є лише в одного з 30 мільйонів омарів.

Організація закликає всіх відсвяткувати успішне повернення Клементини в дику природу, проявивши повагу до всіх лобстерів і не вживаючи їх у їжу, тому що жодна жаліслива людина не повинна варити тварину живцем.