Влада Волоса попереджає про потенційну екологічну катастрофу після виявлення багатокілометрового скупчення мертвої риби в районі порту. Чиновники заявляють, що ця ситуація створює значні ризики для місцевого морського життя та екосистем.

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Грецький порт Волос накрила "рибна чума"

Значний екологічний інцидент розгорнувся в районі порту, де багатокілометрова маса мертвої риби створила різкий запах. Місцева влада оперативно працює над тим, щоб очистити уражену територію, перш ніж запах проникне до прилеглих ресторанів і готелів. Лише за останні 24 години було зібрано понад 40 тонн риби, щоб покращити ситуацію.

Запах був нестерпним. Уряд мав зайнятися проблемою до того, як вона досягла нашого міста,

– заявив мер Волоса Ахіллеас Беос.

Експерти пов'язують загибель прісноводної риби в порту Волоса з низкою екологічних змін, спричинених торішніми історичними повенями. Вони спричинили значне накопичення води в сусідньому озері. Однак, ситуація змінилася, оскільки подальша посуха призвела до значного зниження рівня води в озері, що змусило рибу мігрувати до Волоса.

Коли риба потрапила до порту, який з'єднує Пагасійську затоку з Егейським морем, вона зіткнулася з несприятливим середовищем. Відсутність захисної сітки в гирлі річки ще більше загострила проблему, дозволивши рибі потрапити в солоне море, де вона не може вижити. Експерти припускають, що перехід у солону воду, ймовірно, призвів до загибелі багатьох з цих риб.

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Туристичний сектор вже страждає

Місцеві готельєри та власники ресторанів у Волосі висловлюють занепокоєння з приводу значного скорочення обороту, пояснюючи це помітним зменшенням притоку туристів до міста.

Ситуація з цією мертвою рибою стане для нас смертю. Який відвідувач приїде в наше місто після цього?

– сказав Стефанос Стефану, президент місцевої асоціації ресторанів і барів.

Крім того, починаючи з травня, Греція потерпає від серії лісових пожеж. Вчені пов'язують збільшення частоти та інтенсивності цих пожеж з підвищенням температури і все більш посушливими погодними умовами.