Там і мешкає екстремально зубаста риба. Її зуби вважають рекордно великими порівняно з головою. І ні, це не велика біла акула.

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Який вигляд має риба з рекордно великими зубами?

Мовиться про гадюку Слоуна (Chauliodus sloani). Цей вид, якого називають "глибоководним демоном з кошмарів", привертає увагу своїми надзвичайно великими зубами, які помітно непропорційні розміру його голови.

Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала гадюку Слоуна рибою з найбільшими зубами, пропорційними до розміру її голови. Примітно, що ці дивовижні зуби займають значну частину довжини голови риби.



Зуби риби-гадюки рекордно великі за співвідношенням її головою / Фото Shutterstock

Дослідники підкреслили відносно невеликий розмір риби-гадюки Слоуна, яка має не більше 35 сантиметрів у довжину та має зуби менш як 1 сантиметр. Попри те, що це відкриття може трохи заспокоїти людей, вчені попереджають, що гадюка Слоуна залишається значним хижаком у своєму океанському середовищі існування, становлячи значну загрозу для інших кісткових риб і ракоподібних.

Чим особливі ці риби?

При цьому риба-гадюка Слоуна демонструє не тільки свої грізні зуби. Бока цієї глибоководної істоти прикрашені численними маленькими світловипромінюючими органами, відомими як фотофори, які випромінюють спалахи синьо-зеленого та жовтого світла. Вони служать подвійній меті: не тільки приховують силует риби-гадюки від потенційних хижаків, але й допомагають хижакам привабити нічого не підозрюючу здобич.

Гадюки Слоуна мають здатність полювати на здобич, значно більшу за них самих. Всупереч тому, що можна було очікувати, враховуючи їхні великі зуби, ці риби пристосували унікальний метод, щоб полегшити своє полювання. Вони можуть відкривати свої щелепи на 90 градусів, що дозволяє ефективно поїдати більшу здобич.

Який вигляд має гадюка Слоуна: дивіться відео

Завдяки чудовому пристосуванню риби-гадюки мають здатність розширювати свій шлунок, що дозволяє їм споживати здобич, розмір якої становить до 63% довжини їхнього тіла. Ця унікальна особливість впливає на харчові звички риб, причому вчені відзначають, що представники цього роду зазвичай їдять лише раз на 12 днів.

При захопленні здобичі щелепи риби стискаються з такою силою, що перший хребець, розташований відразу за головою, виконує функцію амортизатора. Ця еволюційна риса дозволяє рибі-гадюці витримувати сильний тиск, що створюється під час її різкого укусу. Не менш дивовижним виглядає і те, що риби-гадюки здатні повертати свої зуби всередину, створюючи таким чином клітку, яка допомагає їм утримувати здобич всередині пащі.