Такую информацию рассказал директор центра Сергей Палехин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Также ситуацию уже прокомментировали спасатели.

Смотрите также "Теперь ему не больно": во Львове умер лось, которого эвакуировали из Ровенской области

Что известно о побеге львов в Хмельницком?

"Ночью неизвестные сломали замки на дверях вольера, я обнаружил это утром. В результате выбежало два льва", – сообщил директор Сергей Палехин, отметив, что одного льва нашли, а другого продолжают искать.

Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области в комментарии журналистам сообщило, что на поиски второго льва планируют привлекать подразделение БпЛА. Сейчас дополнительной информации относительно инцидента не указывают.