Та уже увечері знайшли і її. Поліція показала відповідне відео, передає 24 Канал.
Де знайшли другу левицю з Хмельницького?
Поліцейські розповіли, що другу левицю знайшли неподалік від місця втечі – зоокуточка.
Її ввели в стан медикаментозного сну.
"Тварину транспортують у безпечне місце", – повідомили у поліції.
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: дивіться відео
Що відомо про інцидент з левицями?
Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра у реабілітаційному центрі, де перебували левиці. Про їхнє зникнення стало відомо лише вранці.
У Хмельницькій обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.
Тварини мають клички Сімба і Сіма. До центру у 2023 році їх привіз громадянин Індії. Обіцяв, що тимчасово, але левиць досі не забрав.