Но уже вечером нашли и ее. Полиция показала соответствующее видео, передает 24 Канал.
Где нашли вторую львицу из Хмельницкого?
Полицейские рассказали, что вторую львицу нашли неподалеку от места побега – зооуголка.
Ее ввели в состояние медикаментозного сна.
"Животное транспортируют в безопасное место", – сообщили в полиции.
В Хмельницком нашли сбежавшую львицу: смотрите видео
Что известно об инциденте со львицами?
Ночью неизвестные взломали замки на дверях вольера в реабилитационном центре, где находились львицы. Об их исчезновении стало известно только утром.
В Хмельницкой областной прокуратуре начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.
Животные имеют клички Симба и Сима. В центр в 2023 году их привез гражданин Индии. Обещал, что временно, но львиц до сих пор не забрал.