Вариантов немного, а времени еще меньше: кто может заменить Байдена в битве с Трампом в США

.

Еще зимой 2024 года Джо Байден консенсусно считался топом и лучшим выбором для демократической партии. Это действительно было так, ведь он – действующий президент, имеет высокие рейтинги поддержки среди так называемого "цветного" населения, потому что ассоциируется с Обамой, у которого сам был вице-президентом. К тому же Джо Байден родом из Филадельфии (правда, он там сейчас не слишком популярен), а это тот самый ключевой штат, голосование в котором может стать решающим.

В 2020-м он эффектно противостоял Трампу и победил его в формате "битва двух йокодзун", когда пообещал избирателям возвращение к нормальности (выполнил это обещание лишь частично и в основном в экономике). Сейчас расчет демократов был на повторение 2020-го и результат нокаутом на праймериз это подтвердил. Но дальше произошли дебаты.

Ужасное выступление Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом вызвало настоящую панику в лагере демократов, а вопрос о замене кандидата был вынесен на национальный уровень. 24 Канал проанализировал, кто может потенциально заменить Байдена, какие шансы у каждого кандидата и почему думать над этим нужно очень быстро.

Кто может заменить Джо Байдена на выборах США

О такой необходимости заявили ведущие американские издания, которые симпатизируют демократам, а влиятельная The Washington Post даже обнародовала собственный топ-10 кандидатов на замену Джо Байдену.

Вот как он выглядит:

Камала Харрис – вице-президент США;

– вице-президент США; Гретхен Уитмер – губернатор штата Мичиган;

Пит Буттиджедж – министр транспорта;

Джош Шапиро – губернатор Пенсильвании;

Джаред Полис – губернатор Колорадо;

Гэвин Ньюсом – губернатор Калифорнии;

– губернатор Калифорнии; Рафаэль Уорнок – сенатор от Джорджии;

Мишель Обама – бывшая первая леди;

– бывшая первая леди; Эми Клобушар – сенатор от Миннесоты;

Энди Бешир – губернатор Кентукки.

При этом в настоящее время 81-летний Байден сам снимать свою кандидатуру не планирует, а это сейчас, похоже, единственный возможный вариант для процедуры замены, которая к тому же не четко урегулирована.

Решение продолжать Байден принял после консультаций с семьей, то есть с женой Джилл, сестрой Валери и детьми. Напомним, что в семейный совет входит и сын президента Хантер, источник постоянной головной боли отца и непосредственный участник почти всех возможных скандалов по тегам #секс #оружие #алкоголь #наркотики #Украина #Китай #коррупция #налоги и тому подобное. Само же семейное совещание прошло в Кэмп-Дэвиде в лучших традициях Wog the Dog – под щелчок фотоаппарата легендарного фотографа Энни Лейбовиц, которая фиксировала исторический момент для Vogue.

Не позволим этим 90 минутам определить 4 года, которые он пробыл на посту президента,

– первая леди Джилл Байден в телефонном комментарии Vogue демонстрирует решимость.

Сейчас Байден признает свой провал 28 июня, но склонен считать его "несчастным случаем", а себя хоть и старым, но все же единственным оружием против Трампа, а еще, похоже, предлагает всем никогда не узнать, действительно ли это так.

Некоторые основания так считать действительно есть – уже на следующей после дебатов встрече с избирателями Байден был куда бодрее и собраннее. Возможно, катастрофа 28 июня действительно случайность, а при имеющемся суфлере и публике (чего не было на дебатах) дела у президента пошли значительно лучше. По крайней мере, команда и семья Байдена считают именно так. Впрочем, суровая правда жизни намекает на совершенно другое.

Почему демократы не верят в оптимизм Байдена

Однако в самой демократической партии оптимизма окружения Байдена не разделяют.

Издание Financial Times подытожило все беспокойства и даже выдало инсайд – якобы разведка фиксирует резкое ухудшение когнитивного состояния президента с прошлого года, а это уже ставит под сомнение все заявления Белого Дома о Байдене-живчике.

К тому же единства у демократов нет, часть их все же стремится оставить действующего президента в гонке и планирует ускорить его официальное номинирование (напомним, пока он еще не признан кандидатом официально). Возможно, это произойдет уже 21 июля, когда состоится подготовительное к Конвенту в Чикаго заседание партии. К тому времени официальную номинацию уже получит Трамп (Конвент республиканцев пройдет 15 – 18 июля в Милуоки).

Конечно, вопросы к родным 46-го президента США остаются. Как и остается редакционный призыв The New York Times к Байдену – немедленно выйти из кампании ради спасения демократии. Напомним, что половина Америки аргументированно подозревает, что Трамп несет именно такую угрозу и свой второй срок начнет с разрушения демократических институтов и сведения счетов с мнимыми и действительными обидчиками путем мести. В итоге это все рано или поздно должно превратить фильм Алекса Гарленда Civil War (в украинском прокате – "Восстание штатов") в пророческий и привести к катастрофе.

Издание убеждено, что сейчас усилий Байдена для победы над Трампом недостаточно. А мы еще со времен, когда Байден был молодым и ездил на работу не электричке, хорошо знаем: We can try to understand The New York Times' effect on man.

Кандидаты на замену Байдену

Несмотря на оптимистичные заявления от команды Байдена, должны констатировать, что до Конвента демократов в Чикаго (начнется 19 августа 2024 года) еще есть время, а это значит, что возможны изменения и ненулевая вероятность того, что мнение президента и его семьи изменятся. В таком случае нужно рассмотреть возможные замены заранее. У демократов действительно есть неплохие варианты.

Камала Харрис, 59 лет

Первым вариантом является действующий вице-президент США Камала Харрис. Формально именно она имеет все основания заменить Джо Байдена как официальный №2. Более того, такие разговоры ходили еще во время кампании 2020 года – напомним, Байден является рекордсменом по возрасту среди всех президентов. Также, как утверждает The Wall Street Journal, к ее кандидатуре склоняются спонсоры партии.

Но здесь возникает коллизия: если же Байдена убедят не выдвигать свою кандидатуру на второй срок, будет логично, чтобы президент не заканчивал и первый, потому что если он не способен физически вести кампанию, то тем более не может дальше быть президентом США. Предполагаем, что именно эта дилемма, а не легендарное семейное совещание, стало главным аргументом для Байдена продолжать.

Еще один аргумент заключается в том, что Харрис – это катастрофа. И объясним почему. В 2019 году она несколько месяцев считалась перспективным кандидатом с реальным президентским потенциалом и даже какое-то время была среди лидеров демократических праймериз, но события кампании эти иллюзии развеяли.

Во время избирательной гонки Камала совершила все известные политические ошибки: ее штаб, который возглавляла ее родная сестра Майя, рассорился с собственными экспертами, раскол в команде стал достоянием прессы, кампания физически обанкротилась.



Камала Харрис и Джо Байден / Фото Carolyn Kaster / AP

"Звездный час" Камалы пришелся на вторые дебаты с Байденом в августе 2019-го, где Харрис прибегла к откровенному эйджизму и продемонстрировала грубое неуважение к оппоненту, притом что Байден как раз тогда был вполне в форме. Наоборот, госпожа Камала "не вывозила", а еще нарушила определенные табу, когда перешла на личное. Когда Байден на пальцах разложил ее обвинения, а также заявил, что не ожидал таких нападок от Харрис, которая была лично знакома с его умершим от рака сыном Бо, с ней было все кончено.

Харрис сняла свою кандидатуру в конце 2019-го (официальная причина – отсутствие пожертвований), 8 марта 2020 года она официально поддержала Байдена, а тот простил ей прошлые обиды и сделал ей предложение поста вице-президента. Она не стала спорить.

Эксперты назвали этот союз браком по расчету и не ошиблись. Сейчас можно признать, что выбор Харрис командой Байдена был чисто прагматичным и был обусловлен ее расой, полом и возрастом. И, возможно, хайпом.

Не очень приятно признавать, но факт заключается в том, что Камала пробыла 4 года неким манекеном на должности вице-президента и провалила все возможные направления, за которые бралась. Хотя действительно пыталась в начале активно браться почти за все, но быстро "сливалась", едва на горизонте появлялись проблемы. Так было с темой незаконной миграции из Мексики, международных отношений и тому подобное.

Харрис показала себя как совершенно не харизматичная и лишенная какого-либо смысла персона. Она банально не могла сформулировать мысль и ответить на самый простой вопрос, а только повторяла заученные фразы – иногда много раз подряд (примерно так же вел бы себя Николай Тищенко, если бы проводил пресс-конференции на политические темы, хотя стоп, – собственно, он так и делал).

Ее речи в стиле "в завтрашний день могут смотреть не только лишь все" давно разлетелись на мемы и стали классикой абсурда.

Если знатоки украинской политики после просмотра видео с госпожой Камалой поймали флешбеки, то напомним, что у нас тоже такое существует. Правда, пока без президентских амбиций.

Если это лучший вариант – то у демократов явные проблемы. Действующую политическую деятельность Харрис можно охарактеризовать как полный провал, американские избиратели ее оценивают именно так, и сейчас Харрис имеет очень плохие рейтинги, порой даже хуже Байдена (хотя в свежем опросе Ipsos она подросла, однако удержится ли тренд – неизвестно). Это, кстати, еще один аргумент в пользу того, чтобы действующий президент продолжал борьбу. Другим аргументом "за" является то, что провал на дебатах с Трампом, как ни странно, не сильно повлиял на рейтинги Байдена.

Мишель Обама, 60 лет

Бывшая первая леди имеет большую популярность в США и мире. Опрос Ipsos за 1 – 2 июля дает сейчас ей единственной среди возможных кандидатов от Демпартии победу над Трампом.

Она известная законодательница мод и лицо многих гуманитарных проектов и коммерческих кампаний. Это настоящая женщина-бренд, в конце концов – она жена самого Барака Обамы и, похоже, она бы действительно имела шансы победить Трампа.

Однако за много лет, что Мишель Обама была в свете софитов, она так и не убедила, что может быть политиком и вообще имеет качества, необходимые для президента США. Похоже, бывшая первая леди это хорошо понимает, а потому и не особо рвется спасать мир.

Также The Washington Post в своем топ-10 пишет о каком-то конфликте Мишель Обамы с действующей администрацией Белого дома, который еще больше усложняет диспозицию. Таким образом, мечты немецкого таблоида Bild, а это они первыми еще в мае написали о возможной замене Байдена, вероятно не осуществятся.



Байден с супругами Обама / Фото из твиттера Барака Обамы

Гретхен Уитмер, 52 года

WP называет губернатора Мичигана "идеальным на бумаге" кандидатом. С наследниками славы Боба Вудворда и Карла Бернстайна трудно не согласиться. Уитмер – действительно по-настоящему крутая. Ее обожают в Мичигане, она заслужила народную любовь удачными и прогрессивными реформами. При этом Мичиган – это тот самый штат, который колеблется, то есть будет среди ключевых на предстоящих выборах.

Гретхен Уитмер – сведущая, компетентная и харизматичная, иногда – резкая, когда нужно – даже слишком.

Также в пользу Уитмер играет то, что она не участвовала в праймериз 2020 года и не оппонировала Байдену, поэтому не связана необходимостью признавать его доминацию, а еще не успела покритиковать его на федеральном уровне. Из этого вытекает главная проблема госпожи Гретхен Уитмер – она безусловный "краш" в родном штате (несмотря на странную попытку похищения местными ультраправыми, где половина подозреваемых оказалась информаторами ФБР), однако мало известна на федеральном уровне.

И это несмотря на то, что еще в 2020 году Уитмер доверили от имени Демократической партии ответить на ежегодное обращение тогдашнего президента Дональда Трампа к Конгрессу. Тогда это было похоже на большой аванс и начало большой карьеры. Так и было, но на уровне Мичигана.



Гретхен Уитмер – новая звезда американской политики / Фото AP

Если же избиратели из других штатов и слышали о Гретхен, то в основном это касалось времен пандемии COVID-19. Тогда Уитмер показала себя как сторонница радикальных действий и даже получила от СМИ прозвище "королева локдаунов", а еще осудила попытку вооруженного штурма местного Капитолия. И хотя губернатор в итоге довольно удачно прошла испытание пандемией, далеко не всем понравились ее заградительные практики. Безусловно этой теме на потенциальных дебатах с Трампом будет уделено чрезвычайно большое внимание, это обязательно разлетится и будет масштабировано СМИ и повлияет уже не только на избирателей Трампа.

Гэвин Ньюсом, 56 лет

Губернатор Калифорнии Ньюсом в отличие от губернатора Мичигана хорошо известен уже на федеральном уровне.

Несмотря на молодой как для политика возраст, Ньюсом в этом бизнесе давно: он был мэром Сан-Франциско и заместителем губернатора Калифорнии, с 2019-го – губернатор штата. Гэвин Ньюсом – представитель американской элиты, его отец – судья, а прадед – один из основателей медицинской школы в Стэнфорде. До политики Ньюсом был довольно успешным в бизнесе, имеет широкие связи и влиятельных друзей.

У Ньюсома известная жена, она кинозвезда. Не первого эшелона, но все же. Дженнифер Сибел-Ньюсом больших ролей не имела, однако совмещала Голливуд с материнством (у пары 4 детей). Также Дженнифер была участницей очень важного для США процесса – разоблачения сексуальных преступлений знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. В 2022 году она была представителем стороны обвинения на процессе, во время которого рассказала, что в 2005-м году Вайнштейн ее изнасиловал. При этом саму Дженнифер обвиняли в лоббизме и "торговле влиянием" от имени мужа, но семье губернатора удалось избежать громкого скандала.

Ньюсом был активным участником уже этой президентской кампании и, хотя сам не выдвигался, довольно эффектно "топил" республиканских выдвиженцев и критиковал их тезисы. Сам он убежденный либерал, более того, готов отстаивать собственные убеждения не только на словах. В годы правления Трампа он фактически саботировал его попытки депортации незаконных мигрантов, а еще выступал за ограничение оборота оружия, жестко критиковал попытки запретить аборты и ограничить права ЛГБТК+.



Ньюсом и его жена Дженнифер Сибел / фото AP

За это все Гэвина Ньюсома любят в Калифорнии и это может стать существенной преградой для других штатов, где далеко не все такие либеральные и прогрессивные, особенно по Второй поправке (гарантированное Конституцией право на свободное владение и ношение огнестрельного оружия). Напомним, кандидат от демократов должен победить в "нейтральных", потому что голоса "синих штатов" он будто имеет фактически в кармане.

Еще одним аргументом "против" является то, что Калифорния – это штат Камалы Харрис (до своего похода в большую политику она была генеральным прокурором Калифорнии, а до того – Сан-Франциско, на обеих позициях работала с Ньюсомом). Таким образом, потенциальное выдвижение Ньюсома в обход Харрис может спровоцировать скандал и отвлечь от него часть электората Демпартии (прежде всего афроамериканцев), а это уже может подорвать позиции "синих" там, где они считались крепкими.

Пит Буттиджедж, 42 года

Действующий министр транспорта является довольно неплохим вариантом. Он бывший военный, который был в Афганистане. Правда, не на "нуле", а в штабах – как офицер разведки. Пит Буттиджедж имел успешную военную карьеру, а также в бизнесе – был консультантом в консалтинговой фирме McKinsey & Company.

Он открытый гей и выпускник Гарварда, знает 8 языков, демонстрирует большую компетенцию (был успешным мэром города Саут-Бенд, штат Индиана) и имеет не только узнаваемость на уровне США, но и мира. Он неоднократно посещал Киев уже после начала полномасштабного вторжения, где проводил встречи с руководством Украины и делал взвешенные заявления о поддержке Украины, а еще пообещал помочь Украине с развитием и модернизацией сети железных дорог.



Пит Буттиджедж в Киеве / Фото ОП

Также Буттиджедж является частым гостем консервативного канала FOX NEWS, где фактически выступает как представитель Демократической партии и объясняет прореспубликанской аудитории действия правительства и Белого дома.

Несмотря на идеальную биографию, к господину Буттиджеджу также есть вопросы: кроме проблем с транскрибированием его фамилии, он еще также не слишком популярен среди афроамериканцев. Кампанию-2020 он начал хорошо и победил в Айове, но дальше потерпел фиаско на праймериз в Южной Каролине (важный для нынешних выборов штат) и выбыл из борьбы.

Как раз на Южной Каролине у Буттиджеджа закончились деньги на кампанию и это стало сигналом, что надо завершать. Получилось очень вовремя – выход Буттиджеджа и Эми Клобушар добавило баллов Байдену в его противостоянии с уже легендарным "леваком" Берни Сандерсом и обеспечило Байдену итоговую победу.

Позже победитель пригласит его в правительство, поэтому возможная номинация сейчас для Буттиджеджа будет непременно интерпретирована как предательство Байдена.

А вот путь к номинации в 2028 году для Пита открыт – тогда первый открытый гей среди кандидатов в президента и первый миллениал будет иметь очень неплохие шансы.

Джош Шапиро, 51 год

Шапиро – тоже неплохой вариант, губернатор Пенсильвании имеет большую поддержку в этом штате (как мы знаем – одном из ключевых) и регионе, за него говорит его репутация и компетентность.

Он популярен как среди независимых избирателей, так и среди даже умеренных республиканцев (которые хотели бы видеть своим кандидатом Никки Хейли, а не чудаковатую звезду реалити-шоу 2000-х), но эту потенциальную коалицию сейчас очень трудно масштабировать на всю страну.

У Джоша банально нет времени – он практически неизвестен на федеральном уровне и не сможет за те несколько месяцев, которые остались до ноября, как-то существенно это изменить. Остается только мечтать о 2028-м годе и надеяться, что тогда еще будут выборы.



Джош Шапиро / Фото HEATHER KHALIFA / PHILADELPHIA INQUIRER

Джаред Полис, 49 лет

Губернатор Колорадо еще один замечательный вариант "на бумаге".

Полис – богатый и успешный, он филантроп и его любят либертарианцы. А еще он первый еврей, избранный губернатором Колорадо, и первый губернатор в истории США, который живет в официально заключенном однополом браке.

Проблемы Полиса те же, что и у Шапиро – общеамериканская узнаваемость. Таким образом, в список WP политик попал только, чтобы топ-10 не превратился в топ-9.

Рафаэль Уорнок, 54 года

Темнокожий сенатор от Джорджии и одновременно баптистский пастор, последователь Мартина Лютера Кинга и общественный активист, который отметился участием в протестах против политики Дональда Трампа.

Имеет хорошую репутацию, уважение общества и добрые намерения, однако сейчас не имеет большой узнаваемости на уровне США, поэтому остается нишевым политиком. Возможно, его время придет на следующих выборах, но не сейчас.

Эми Клобушар, 64 года

Сенатор от Миннесоты когда-то подавала большие надежды и даже считалась "звездой" Демпартии, но ее времена прошли, причем это произошло даже не сейчас, а еще в 2020-м.

Энди Бешир, 46 лет

Бешир – губернатор традиционно консервативного штата Кентукки (переизбирался в 2023-м), и уже этот факт делает его желанным кандидатом для демократов-центристов и умеренных республиканцев. Но все это также перспектива на 2028 год.

Джей Прицкер, 76 лет

Губернатора Иллинойса и члена семьи совладельцев мировой сети отелей Hyatt Джея Роберта Прицкера нет в списке WP, зато это также довольно интересный вариант, который точно был конкурентным между Трампом и Байденом. По крайней мере на дебатах. С Трампом господин Прицкер вообще мог бы говорить на равных, потому что он был фигурантом секс-скандалов имени Джеффри Эпштейна, а господин Дональд из них не вылезает.

Прицкер – профессиональный кандидат, но не блестящий. Он имеет ограниченную популярность и ограниченный потенциал, а возможное напоминание о деле Эпштейна (привет, QAnon) могло похоронить перспективы Прицкера еще на обсуждении его кандидатуры самими демократами.

Губернатор Иллинойса, видимо, все же имел бы шансы и был среди фаворитов на номинацию, если бы нынешние праймериз были бы конкурентными, но этого не произошло и Байден взял 99%, потому что еще несколько месяцев назад все почему-то считали, что его возраст не будет проблемой.

Берни Сандерс, 82 года

Ветерана американской политики и участника всех последних президентских кампаний в рейтинг WP не пригласили, но он должен быть среди претендентов. Хотя бы ради потенциальных фото, которые разойдутся на мемы. Ну, а шансов, конечно, у него нет никаких, сейчас не 2016-й год.



Все мы сейчас немного "Берни Сандерс" / Один из лучших мемов 2021 года

Демократы на распутье, но времени нет

Как видим, стратегическая ошибка команды Байдена при выборе кандидатуры вице-президента 4 года назад сейчас лишает демократов возможности маневра и фактически перекрывает путь другим кандидатам от демократической партии. И здесь не очень важно, есть они или нет в списках The Washington Post, 24 Канала или любого другого СМИ или же Think Tank Policy Institute.

При этом достойные кандидаты на замену действительно есть. Впрочем, у всех них, кроме проблемы наличия Камалы Харрис и пока нежелания Байдена уходить на пенсию, есть одинаковые препятствия. Самая главная – это время, до выборов остается несколько месяцев, за это время трудно получить общую известность на так называемом федеральном уровне. Таким образом, выборы-2024 станут просто плебисцитом о поддержке Трампа с кандидатом от демократов как техническим.

Другой проблемой является то, что большинство действительно мощных кандидатов (кроме Уитмера) были оппонентами Байдена во время кампании 2020 года и все ему проиграли праймериз. Они действительно не против попробовать, но планировали сделать это не в 2024-м, а рассчитывали свои кампании под 2028-й.

Теперь они оказались в ситуации, когда надо "спасать страну", а поражение может в зародыше похоронить политическую карьеру как перспективного кандидата в президенты. В такой ситуации рисковать, извините за тавтологию, очень рискованно, куда проще верить в чудо, то есть в то, что Джо Байден победит старость, а Трамп окажется в тюрьме (чего не будет, благодаря скандальному решению Верховного суда от 1 июля 2024 года, более того, объявление приговора уже перенесли с 11 июля на 18 сентября). То есть надеяться на суд демократам уже не стоит, только на какое-то другое "чудо" и на самих себя.