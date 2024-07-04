Вариантов немного, а времени еще меньше: кто может заменить Байдена в битве с Трампом в США

4 июля 2024, 07:00
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Еще зимой 2024 года Джо Байден консенсусно считался топом и лучшим выбором для демократической партии. Это действительно было так, ведь он – действующий президент, имеет высокие рейтинги поддержки среди так называемого "цветного" населения, потому что ассоциируется с Обамой, у которого сам был вице-президентом. К тому же Джо Байден родом из Филадельфии (правда, он там сейчас не слишком популярен), а это тот самый ключевой штат, голосование в котором может стать решающим.

В 2020-м он эффектно противостоял Трампу и победил его в формате "битва двух йокодзун", когда пообещал избирателям возвращение к нормальности (выполнил это обещание лишь частично и в основном в экономике). Сейчас расчет демократов был на повторение 2020-го и результат нокаутом на праймериз это подтвердил. Но дальше произошли дебаты.

Ужасное выступление Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом вызвало настоящую панику в лагере демократов, а вопрос о замене кандидата был вынесен на национальный уровень. 24 Канал проанализировал, кто может потенциально заменить Байдена, какие шансы у каждого кандидата и почему думать над этим нужно очень быстро.

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Кто может заменить Джо Байдена на выборах США

О такой необходимости заявили ведущие американские издания, которые симпатизируют демократам, а влиятельная The Washington Post даже обнародовала собственный топ-10 кандидатов на замену Джо Байдену.

Вот как он выглядит:

  • Камала Харрис – вице-президент США;
  • Гретхен Уитмер – губернатор штата Мичиган;
  • Пит Буттиджедж – министр транспорта;
  • Джош Шапиро – губернатор Пенсильвании;
  • Джаред Полис – губернатор Колорадо;
  • Гэвин Ньюсом – губернатор Калифорнии;
  • Рафаэль Уорнок – сенатор от Джорджии;
  • Мишель Обама – бывшая первая леди;
  • Эми Клобушар – сенатор от Миннесоты;
  • Энди Бешир – губернатор Кентукки.

При этом в настоящее время 81-летний Байден сам снимать свою кандидатуру не планирует, а это сейчас, похоже, единственный возможный вариант для процедуры замены, которая к тому же не четко урегулирована.

Решение продолжать Байден принял после консультаций с семьей, то есть с женой Джилл, сестрой Валери и детьми. Напомним, что в семейный совет входит и сын президента Хантер, источник постоянной головной боли отца и непосредственный участник почти всех возможных скандалов по тегам #секс #оружие #алкоголь #наркотики #Украина #Китай #коррупция #налоги и тому подобное. Само же семейное совещание прошло в Кэмп-Дэвиде в лучших традициях Wog the Dog – под щелчок фотоаппарата легендарного фотографа Энни Лейбовиц, которая фиксировала исторический момент для Vogue.

Не позволим этим 90 минутам определить 4 года, которые он пробыл на посту президента,
– первая леди Джилл Байден в телефонном комментарии Vogue демонстрирует решимость.

Сейчас Байден признает свой провал 28 июня, но склонен считать его "несчастным случаем", а себя хоть и старым, но все же единственным оружием против Трампа, а еще, похоже, предлагает всем никогда не узнать, действительно ли это так.

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Некоторые основания так считать действительно есть – уже на следующей после дебатов встрече с избирателями Байден был куда бодрее и собраннее. Возможно, катастрофа 28 июня действительно случайность, а при имеющемся суфлере и публике (чего не было на дебатах) дела у президента пошли значительно лучше. По крайней мере, команда и семья Байдена считают именно так. Впрочем, суровая правда жизни намекает на совершенно другое.

Байден в 2016-м – смотрите видео зажигательной речи политика:

Байден в 2020-м на дебатах с Трампом и уже легендарное "Мужчина, заткнись":

Байден в 2024-м на дебатах с Трампом, которые всех так напугали:

Почему демократы не верят в оптимизм Байдена

Однако в самой демократической партии оптимизма окружения Байдена не разделяют.

Издание Financial Times подытожило все беспокойства и даже выдало инсайд – якобы разведка фиксирует резкое ухудшение когнитивного состояния президента с прошлого года, а это уже ставит под сомнение все заявления Белого Дома о Байдене-живчике.

К тому же единства у демократов нет, часть их все же стремится оставить действующего президента в гонке и планирует ускорить его официальное номинирование (напомним, пока он еще не признан кандидатом официально). Возможно, это произойдет уже 21 июля, когда состоится подготовительное к Конвенту в Чикаго заседание партии. К тому времени официальную номинацию уже получит Трамп (Конвент республиканцев пройдет 15 – 18 июля в Милуоки).

Конечно, вопросы к родным 46-го президента США остаются. Как и остается редакционный призыв The New York Times к Байдену – немедленно выйти из кампании ради спасения демократии. Напомним, что половина Америки аргументированно подозревает, что Трамп несет именно такую угрозу и свой второй срок начнет с разрушения демократических институтов и сведения счетов с мнимыми и действительными обидчиками путем мести. В итоге это все рано или поздно должно превратить фильм Алекса Гарленда Civil War (в украинском прокате – "Восстание штатов") в пророческий и привести к катастрофе.

Восстание штатов – смотрите трейлер фильма:

Издание убеждено, что сейчас усилий Байдена для победы над Трампом недостаточно. А мы еще со времен, когда Байден был молодым и ездил на работу не электричке, хорошо знаем: We can try to understand The New York Times' effect on man.

Кандидаты на замену Байдену

Несмотря на оптимистичные заявления от команды Байдена, должны констатировать, что до Конвента демократов в Чикаго (начнется 19 августа 2024 года) еще есть время, а это значит, что возможны изменения и ненулевая вероятность того, что мнение президента и его семьи изменятся. В таком случае нужно рассмотреть возможные замены заранее. У демократов действительно есть неплохие варианты.

  • Камала Харрис, 59 лет

Первым вариантом является действующий вице-президент США Камала Харрис. Формально именно она имеет все основания заменить Джо Байдена как официальный №2. Более того, такие разговоры ходили еще во время кампании 2020 года – напомним, Байден является рекордсменом по возрасту среди всех президентов. Также, как утверждает The Wall Street Journal, к ее кандидатуре склоняются спонсоры партии.

Но здесь возникает коллизия: если же Байдена убедят не выдвигать свою кандидатуру на второй срок, будет логично, чтобы президент не заканчивал и первый, потому что если он не способен физически вести кампанию, то тем более не может дальше быть президентом США. Предполагаем, что именно эта дилемма, а не легендарное семейное совещание, стало главным аргументом для Байдена продолжать.

Еще один аргумент заключается в том, что Харрис – это катастрофа. И объясним почему. В 2019 году она несколько месяцев считалась перспективным кандидатом с реальным президентским потенциалом и даже какое-то время была среди лидеров демократических праймериз, но события кампании эти иллюзии развеяли.

Во время избирательной гонки Камала совершила все известные политические ошибки: ее штаб, который возглавляла ее родная сестра Майя, рассорился с собственными экспертами, раскол в команде стал достоянием прессы, кампания физически обанкротилась.


Камала Харрис и Джо Байден / Фото Carolyn Kaster / AP

"Звездный час" Камалы пришелся на вторые дебаты с Байденом в августе 2019-го, где Харрис прибегла к откровенному эйджизму и продемонстрировала грубое неуважение к оппоненту, притом что Байден как раз тогда был вполне в форме. Наоборот, госпожа Камала "не вывозила", а еще нарушила определенные табу, когда перешла на личное. Когда Байден на пальцах разложил ее обвинения, а также заявил, что не ожидал таких нападок от Харрис, которая была лично знакома с его умершим от рака сыном Бо, с ней было все кончено.

Харрис сняла свою кандидатуру в конце 2019-го (официальная причина – отсутствие пожертвований), 8 марта 2020 года она официально поддержала Байдена, а тот простил ей прошлые обиды и сделал ей предложение поста вице-президента. Она не стала спорить.

Эксперты назвали этот союз браком по расчету и не ошиблись. Сейчас можно признать, что выбор Харрис командой Байдена был чисто прагматичным и был обусловлен ее расой, полом и возрастом. И, возможно, хайпом.

Не очень приятно признавать, но факт заключается в том, что Камала пробыла 4 года неким манекеном на должности вице-президента и провалила все возможные направления, за которые бралась. Хотя действительно пыталась в начале активно браться почти за все, но быстро "сливалась", едва на горизонте появлялись проблемы. Так было с темой незаконной миграции из Мексики, международных отношений и тому подобное.

Харрис показала себя как совершенно не харизматичная и лишенная какого-либо смысла персона. Она банально не могла сформулировать мысль и ответить на самый простой вопрос, а только повторяла заученные фразы – иногда много раз подряд (примерно так же вел бы себя Николай Тищенко, если бы проводил пресс-конференции на политические темы, хотя стоп, – собственно, он так и делал).

Ее речи в стиле "в завтрашний день могут смотреть не только лишь все" давно разлетелись на мемы и стали классикой абсурда.

Экспромт от Камалы Харрис – смотрите видео:

Если знатоки украинской политики после просмотра видео с госпожой Камалой поймали флешбеки, то напомним, что у нас тоже такое существует. Правда, пока без президентских амбиций.

Неповторимый оригинал – смотрите видео:

Если это лучший вариант – то у демократов явные проблемы. Действующую политическую деятельность Харрис можно охарактеризовать как полный провал, американские избиратели ее оценивают именно так, и сейчас Харрис имеет очень плохие рейтинги, порой даже хуже Байдена (хотя в свежем опросе Ipsos она подросла, однако удержится ли тренд – неизвестно). Это, кстати, еще один аргумент в пользу того, чтобы действующий президент продолжал борьбу. Другим аргументом "за" является то, что провал на дебатах с Трампом, как ни странно, не сильно повлиял на рейтинги Байдена.

  • Мишель Обама, 60 лет

Бывшая первая леди имеет большую популярность в США и мире. Опрос Ipsos за 1 – 2 июля дает сейчас ей единственной среди возможных кандидатов от Демпартии победу над Трампом.

Она известная законодательница мод и лицо многих гуманитарных проектов и коммерческих кампаний. Это настоящая женщина-бренд, в конце концов – она жена самого Барака Обамы и, похоже, она бы действительно имела шансы победить Трампа.

Однако за много лет, что Мишель Обама была в свете софитов, она так и не убедила, что может быть политиком и вообще имеет качества, необходимые для президента США. Похоже, бывшая первая леди это хорошо понимает, а потому и не особо рвется спасать мир.

Также The Washington Post в своем топ-10 пишет о каком-то конфликте Мишель Обамы с действующей администрацией Белого дома, который еще больше усложняет диспозицию. Таким образом, мечты немецкого таблоида Bild, а это они первыми еще в мае написали о возможной замене Байдена, вероятно не осуществятся.


Байден с супругами Обама / Фото из твиттера Барака Обамы

  • Гретхен Уитмер, 52 года

WP называет губернатора Мичигана "идеальным на бумаге" кандидатом. С наследниками славы Боба Вудворда и Карла Бернстайна трудно не согласиться. Уитмер – действительно по-настоящему крутая. Ее обожают в Мичигане, она заслужила народную любовь удачными и прогрессивными реформами. При этом Мичиган – это тот самый штат, который колеблется, то есть будет среди ключевых на предстоящих выборах.

Гретхен Уитмер – сведущая, компетентная и харизматичная, иногда – резкая, когда нужно – даже слишком.

Также в пользу Уитмер играет то, что она не участвовала в праймериз 2020 года и не оппонировала Байдену, поэтому не связана необходимостью признавать его доминацию, а еще не успела покритиковать его на федеральном уровне. Из этого вытекает главная проблема госпожи Гретхен Уитмер – она безусловный "краш" в родном штате (несмотря на странную попытку похищения местными ультраправыми, где половина подозреваемых оказалась информаторами ФБР), однако мало известна на федеральном уровне.

И это несмотря на то, что еще в 2020 году Уитмер доверили от имени Демократической партии ответить на ежегодное обращение тогдашнего президента Дональда Трампа к Конгрессу. Тогда это было похоже на большой аванс и начало большой карьеры. Так и было, но на уровне Мичигана.


Гретхен Уитмер – новая звезда американской политики / Фото AP

Если же избиратели из других штатов и слышали о Гретхен, то в основном это касалось времен пандемии COVID-19. Тогда Уитмер показала себя как сторонница радикальных действий и даже получила от СМИ прозвище "королева локдаунов", а еще осудила попытку вооруженного штурма местного Капитолия. И хотя губернатор в итоге довольно удачно прошла испытание пандемией, далеко не всем понравились ее заградительные практики. Безусловно этой теме на потенциальных дебатах с Трампом будет уделено чрезвычайно большое внимание, это обязательно разлетится и будет масштабировано СМИ и повлияет уже не только на избирателей Трампа.

  • Гэвин Ньюсом, 56 лет

Губернатор Калифорнии Ньюсом в отличие от губернатора Мичигана хорошо известен уже на федеральном уровне.

Несмотря на молодой как для политика возраст, Ньюсом в этом бизнесе давно: он был мэром Сан-Франциско и заместителем губернатора Калифорнии, с 2019-го – губернатор штата. Гэвин Ньюсом – представитель американской элиты, его отец – судья, а прадед – один из основателей медицинской школы в Стэнфорде. До политики Ньюсом был довольно успешным в бизнесе, имеет широкие связи и влиятельных друзей.

У Ньюсома известная жена, она кинозвезда. Не первого эшелона, но все же. Дженнифер Сибел-Ньюсом больших ролей не имела, однако совмещала Голливуд с материнством (у пары 4 детей). Также Дженнифер была участницей очень важного для США процесса – разоблачения сексуальных преступлений знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. В 2022 году она была представителем стороны обвинения на процессе, во время которого рассказала, что в 2005-м году Вайнштейн ее изнасиловал. При этом саму Дженнифер обвиняли в лоббизме и "торговле влиянием" от имени мужа, но семье губернатора удалось избежать громкого скандала.

Ньюсом был активным участником уже этой президентской кампании и, хотя сам не выдвигался, довольно эффектно "топил" республиканских выдвиженцев и критиковал их тезисы. Сам он убежденный либерал, более того, готов отстаивать собственные убеждения не только на словах. В годы правления Трампа он фактически саботировал его попытки депортации незаконных мигрантов, а еще выступал за ограничение оборота оружия, жестко критиковал попытки запретить аборты и ограничить права ЛГБТК+.


Ньюсом и его жена Дженнифер Сибел / фото AP

За это все Гэвина Ньюсома любят в Калифорнии и это может стать существенной преградой для других штатов, где далеко не все такие либеральные и прогрессивные, особенно по Второй поправке (гарантированное Конституцией право на свободное владение и ношение огнестрельного оружия). Напомним, кандидат от демократов должен победить в "нейтральных", потому что голоса "синих штатов" он будто имеет фактически в кармане.

Еще одним аргументом "против" является то, что Калифорния – это штат Камалы Харрис (до своего похода в большую политику она была генеральным прокурором Калифорнии, а до того – Сан-Франциско, на обеих позициях работала с Ньюсомом). Таким образом, потенциальное выдвижение Ньюсома в обход Харрис может спровоцировать скандал и отвлечь от него часть электората Демпартии (прежде всего афроамериканцев), а это уже может подорвать позиции "синих" там, где они считались крепкими.

  • Пит Буттиджедж, 42 года

Действующий министр транспорта является довольно неплохим вариантом. Он бывший военный, который был в Афганистане. Правда, не на "нуле", а в штабах – как офицер разведки. Пит Буттиджедж имел успешную военную карьеру, а также в бизнесе – был консультантом в консалтинговой фирме McKinsey & Company.

Он открытый гей и выпускник Гарварда, знает 8 языков, демонстрирует большую компетенцию (был успешным мэром города Саут-Бенд, штат Индиана) и имеет не только узнаваемость на уровне США, но и мира. Он неоднократно посещал Киев уже после начала полномасштабного вторжения, где проводил встречи с руководством Украины и делал взвешенные заявления о поддержке Украины, а еще пообещал помочь Украине с развитием и модернизацией сети железных дорог.


Пит Буттиджедж в Киеве / Фото ОП

Также Буттиджедж является частым гостем консервативного канала FOX NEWS, где фактически выступает как представитель Демократической партии и объясняет прореспубликанской аудитории действия правительства и Белого дома.

Несмотря на идеальную биографию, к господину Буттиджеджу также есть вопросы: кроме проблем с транскрибированием его фамилии, он еще также не слишком популярен среди афроамериканцев. Кампанию-2020 он начал хорошо и победил в Айове, но дальше потерпел фиаско на праймериз в Южной Каролине (важный для нынешних выборов штат) и выбыл из борьбы.

Как раз на Южной Каролине у Буттиджеджа закончились деньги на кампанию и это стало сигналом, что надо завершать. Получилось очень вовремя – выход Буттиджеджа и Эми Клобушар добавило баллов Байдену в его противостоянии с уже легендарным "леваком" Берни Сандерсом и обеспечило Байдену итоговую победу.

Позже победитель пригласит его в правительство, поэтому возможная номинация сейчас для Буттиджеджа будет непременно интерпретирована как предательство Байдена.

А вот путь к номинации в 2028 году для Пита открыт – тогда первый открытый гей среди кандидатов в президента и первый миллениал будет иметь очень неплохие шансы.

  • Джош Шапиро, 51 год

Шапиро – тоже неплохой вариант, губернатор Пенсильвании имеет большую поддержку в этом штате (как мы знаем – одном из ключевых) и регионе, за него говорит его репутация и компетентность.

Он популярен как среди независимых избирателей, так и среди даже умеренных республиканцев (которые хотели бы видеть своим кандидатом Никки Хейли, а не чудаковатую звезду реалити-шоу 2000-х), но эту потенциальную коалицию сейчас очень трудно масштабировать на всю страну.

У Джоша банально нет времени – он практически неизвестен на федеральном уровне и не сможет за те несколько месяцев, которые остались до ноября, как-то существенно это изменить. Остается только мечтать о 2028-м годе и надеяться, что тогда еще будут выборы.


Джош Шапиро / Фото HEATHER KHALIFA / PHILADELPHIA INQUIRER

  • Джаред Полис, 49 лет

Губернатор Колорадо еще один замечательный вариант "на бумаге".

Полис – богатый и успешный, он филантроп и его любят либертарианцы. А еще он первый еврей, избранный губернатором Колорадо, и первый губернатор в истории США, который живет в официально заключенном однополом браке.

Проблемы Полиса те же, что и у Шапиро – общеамериканская узнаваемость. Таким образом, в список WP политик попал только, чтобы топ-10 не превратился в топ-9.

  • Рафаэль Уорнок, 54 года

Темнокожий сенатор от Джорджии и одновременно баптистский пастор, последователь Мартина Лютера Кинга и общественный активист, который отметился участием в протестах против политики Дональда Трампа.

Имеет хорошую репутацию, уважение общества и добрые намерения, однако сейчас не имеет большой узнаваемости на уровне США, поэтому остается нишевым политиком. Возможно, его время придет на следующих выборах, но не сейчас.

  • Эми Клобушар, 64 года

Сенатор от Миннесоты когда-то подавала большие надежды и даже считалась "звездой" Демпартии, но ее времена прошли, причем это произошло даже не сейчас, а еще в 2020-м.

  • Энди Бешир, 46 лет

Бешир – губернатор традиционно консервативного штата Кентукки (переизбирался в 2023-м), и уже этот факт делает его желанным кандидатом для демократов-центристов и умеренных республиканцев. Но все это также перспектива на 2028 год.

  • Джей Прицкер, 76 лет

Губернатора Иллинойса и члена семьи совладельцев мировой сети отелей Hyatt Джея Роберта Прицкера нет в списке WP, зато это также довольно интересный вариант, который точно был конкурентным между Трампом и Байденом. По крайней мере на дебатах. С Трампом господин Прицкер вообще мог бы говорить на равных, потому что он был фигурантом секс-скандалов имени Джеффри Эпштейна, а господин Дональд из них не вылезает.

Прицкер – профессиональный кандидат, но не блестящий. Он имеет ограниченную популярность и ограниченный потенциал, а возможное напоминание о деле Эпштейна (привет, QAnon) могло похоронить перспективы Прицкера еще на обсуждении его кандидатуры самими демократами.

Губернатор Иллинойса, видимо, все же имел бы шансы и был среди фаворитов на номинацию, если бы нынешние праймериз были бы конкурентными, но этого не произошло и Байден взял 99%, потому что еще несколько месяцев назад все почему-то считали, что его возраст не будет проблемой.

  • Берни Сандерс, 82 года

Ветерана американской политики и участника всех последних президентских кампаний в рейтинг WP не пригласили, но он должен быть среди претендентов. Хотя бы ради потенциальных фото, которые разойдутся на мемы. Ну, а шансов, конечно, у него нет никаких, сейчас не 2016-й год.


Все мы сейчас немного "Берни Сандерс" / Один из лучших мемов 2021 года

Демократы на распутье, но времени нет

Как видим, стратегическая ошибка команды Байдена при выборе кандидатуры вице-президента 4 года назад сейчас лишает демократов возможности маневра и фактически перекрывает путь другим кандидатам от демократической партии. И здесь не очень важно, есть они или нет в списках The Washington Post, 24 Канала или любого другого СМИ или же Think Tank Policy Institute.

При этом достойные кандидаты на замену действительно есть. Впрочем, у всех них, кроме проблемы наличия Камалы Харрис и пока нежелания Байдена уходить на пенсию, есть одинаковые препятствия. Самая главная – это время, до выборов остается несколько месяцев, за это время трудно получить общую известность на так называемом федеральном уровне. Таким образом, выборы-2024 станут просто плебисцитом о поддержке Трампа с кандидатом от демократов как техническим.

Другой проблемой является то, что большинство действительно мощных кандидатов (кроме Уитмера) были оппонентами Байдена во время кампании 2020 года и все ему проиграли праймериз. Они действительно не против попробовать, но планировали сделать это не в 2024-м, а рассчитывали свои кампании под 2028-й.

Теперь они оказались в ситуации, когда надо "спасать страну", а поражение может в зародыше похоронить политическую карьеру как перспективного кандидата в президенты. В такой ситуации рисковать, извините за тавтологию, очень рискованно, куда проще верить в чудо, то есть в то, что Джо Байден победит старость, а Трамп окажется в тюрьме (чего не будет, благодаря скандальному решению Верховного суда от 1 июля 2024 года, более того, объявление приговора уже перенесли с 11 июля на 18 сентября). То есть надеяться на суд демократам уже не стоит, только на какое-то другое "чудо" и на самих себя.

Автор: Костянтин Довгань