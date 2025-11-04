Спасала животных под обстрелами: в Славянске погибла волонтер Елена Полинина
- Волонтер и зоозащитница погибла во время российского обстрела в Славянске, когда ехала кормить бездомных животных.
- Елена Полинина занималась гуманитарной помощью в Донецкую область.
На днях российский удар по Славянску убил украинскую зоозащитницу Елену Полинину. Она всячески помогала животным на прифронтовых территориях.
Трагическую историю волонтера рассказывает 24 Канал со ссылкой на Службу спасения животных и Общественную организацию U-Hearts.
Кем была Елена Полинина при жизни и как погибла?
После начала полномасштабного вторжения женщина с семьей эвакуировалась в Луцк, где продолжила помогать землякам из Славянска, в частности она передавала гуманитарную помощь и координировала волонтерские инициативы.
Впоследствии семья переехала в Киев, откуда Елена организовывала отправку гуманитарных грузов в Донецкую область. Вернувшись домой, она вместе с мужем занималась бездомными животными, ежедневно развозила корм и лечила брошенных собак и кошек.
Как рассказали в волонтерской организации, в четверг, 30 октября, зоозащитница Елена Полинина в очередной раз поехала кормить бездомных собак и кошек, которыми занималась. В тот момент россияне ударили по Славянску из реактивной системы залпового огня.
В результате вражеской атаки погибли три человека, среди них была и Елена.
В общественной организации Let's do it, Ukraine, где женщина координировала гуманитарную миссию в Донецкой области, ее вспоминают как человека большого сердца.
Она была примером настоящего волонтера – человека, который действовал не ради славы, а из большой любви к жизни,
– написали коллеги.
У погибшей остались муж, двое дочерей и отец.
Их жизни забрала Россия
Недавно во время выполнения боевого задания в составе группы спецназначения погиб Тарас Шпук, бывший сотрудник фонда "Вернись живым". Он был одним из основателей ветеранского направления организации и активно развивал ветеранский спорт в Украине, помогая собратьям возвращаться к мирной жизни через силу и сообщество.
На фронте также погиб Александр Гатиятуллин – военнослужащий, правозащитник и основатель ОО "Украина без пыток". Мужчина много лет боролся за права людей в местах несвободы, документировал факты пыток и служил представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Еще одного защитника – Андрея Павлюка из Киевской области – недавно провели в последний путь. До войны он работал на заводе "Антонов", помогая восстанавливать легендарную "Мрию". На фронте служил стрелком штурмового батальона и погиб во время боев вблизи Торецка.