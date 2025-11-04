Рятувала тварин під обстрілами: у Слов'янську загинула волонтерка Олена Полиніна
- Волонтерка та зоозахисниця загинула під час російського обстрілу у Слов'янську, коли їхала годувати безпритульних тварин.
- Олена Полиніна займалася гуманітарною допомогою на Донеччину.
Днями російський удар по Слов'янську вбив українську зоозахисницю Олену Полиніну. Вона всіляко допомагала тваринам на прифронтових територіях.
Трагічну історію волонтерки розповідає 24 Канал із посиланням на Службу порятунку тварин і Громадську організацію U-Hearts.
Ким була Олена Полиніна за життя та як загинула?
Після початку повномасштабного вторгнення жінка з родиною евакуювалася до Луцька, де продовжила допомагати землякам зі Слов'янська, зокрема вона передавала гуманітарну допомогу й координувала волонтерські ініціативи.
Згодом родина переїхала до Києва, звідки Олена організовувала відправлення гуманітарних вантажів на Донеччину. Повернувшись додому, вона разом із чоловіком опікувалася безпритульними тваринами, щодня розвозила корм і лікувала покинутих собак та котів.
Як розповіли у волонтерській організації, у четвер, 30 жовтня, зоозахисниця Олена Полиніна вчергове поїхала годувати безпритульних собак і котів, якими опікувалась. У той момент росіяни вдарили по Слов'янську з реактивної системи залпового вогню.
Внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, серед них була й Олена.
У громадській організації Let's do it, Ukraine, де жінка координувала гуманітарну місію на Донеччині, її згадують як людину великого серця.
Вона була прикладом справжнього волонтера – людини, яка діяла не заради слави, а з великої любові до життя,
– написали колеги.
У загиблої залишилися чоловік, двоє доньок і батько.
Їхні життя забрала Росія
Нещодавно під час виконання бойового завдання у складі групи спецпризначення загинув Тарас Шпук, колишній співробітник фонду "Повернись живим". Він був одним із засновників ветеранського напрямку організації та активно розвивав ветеранський спорт в Україні, допомагаючи побратимам повертатися до мирного життя через силу і спільноту.
На фронті також загинув Олександр Гатіятуллін – військовослужбовець, правозахисник і засновник ГО "Україна без тортур". Чоловік багато років боровся за права людей у місцях несвободи, документував факти тортур та служив представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Ще одного захисника – Андрія Павлюка з Київщини – нещодавно провели в останню путь. До війни він працював на заводі "Антонов", допомагаючи відновлювати легендарну "Мрію". На фронті служив стрільцем штурмового батальйону та загинув під час боїв поблизу Торецька.