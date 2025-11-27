В Киеве на Софийской площади начали устанавливать главную елку страны

В четверг, 27 ноября, жители столицы заметили, как на Софийской площади начали монтировать главную елку страны. Ожидается, что локация начнет работать 6 декабря.

Об этом сообщает 24 Канал. Инициатором обустройства лаконичной рождественской локации выступило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".

Смотрите также Тренд или безвкусица: стоит ли в этом году вешать бант на новогоднюю елку

Что известно об установке главной елки страны?

Жители Киева 27 ноября заметили, что на Софийской площади начали монтировать главную новогоднюю елку.

Главную елку страны устанавливают в столице / Фото Ирины Выхрущ

Ранее в КГГА рассказывали, что город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию – это возьмут на себя меценаты. На Софийской площади установят главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков.

Подготовительные работы планировали начать с 8 ноября. Сама локация традиционно начнет работать в День святого Николая – 6 декабря 2025 года. Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.

Какой была новогодняя елка в 2024 году?