У Києві на Софійській площі почали встановлювати головну ялинку країни

У четвер, 27 листопада, жителі столиці помітили, як на Софійській площі почали монтувати головну ялинку країни. Очікується, що локація почне працювати 6 грудня.

Про це повідомляє 24 Канал. Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".

Що відомо про встановлення головної ялинки країни?

Жителі Києва 27 листопада помітили, що на Софійській площі почали монтувати головну новорічну ялинку.

Головну ялинку країни встановлюють у столиці / Фото Ірини Вихрущ

Раніше у КМДА розповідали, що місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію – це візьмуть на себе меценати. На Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв.

Підготовчі роботи планували розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати в День святого Миколая – 6 грудня 2025 року. Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.

Якою була новорічна ялинка у 2024 році?