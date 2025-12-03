Хотел стать президентом и строил собственную вертикаль власти: Мендель рассказала о влиянии Ермака
- Андрей Ермак в 2019 году интересовался, как стать президентом Украины, и пытался контролировать доступ медиа к Зеленскому.
- Юлия Мендель утверждает, что Ермак вводил в заблуждение Зеленского и убеждал его в отсутствии угрозы со стороны России.
Андрей Ермак еще в 2019 году интересовался тем, как стать президентом Украины. Бывший руководитель ОП контролировал доступ медиа к Зеленскому и пытался формировать выгодную ему информационную повестку дня
Юлия Мендель, которая в 2019–2021 годах работала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского сообщила в эфире "Радио Свобода", что Ермак очень часто вводил в заблуждение президента, пишет 24 Канал.
Какое влияние осуществлял Ермак на политику в Украине?
По словам Мендель, экс-глава ОП еще в 2019 году во время поездки в США обращался к политическому консультанту с вопросом, как ему самому стать президентом Украины.
Также экс-секретарь утверждает, что с первых лет работы в ОП Ермак начал выстраивать "собственную вертикаль власти" и подавать информацию Зеленскому "так, как ему выгодно, или так, как он ее интерпретировал". Мендель добавляет, что эту информацию подтвердили бы и другие высокопоставленные чиновники и приводит в пример случаи из собственного опыта.
Из примеров, чтобы не быть голословной, я получала такие звонки, когда Владимир Зеленский что-то у меня просил, я начинала делать и получала там через полчаса, час звонок от Андрея Борисовича, который спрашивал зачем я это делаю. И говорил мне не делать это,
– рассказала Мендель.
Кроме этого, бывшая пресс-секретарь утверждает, что именно Ермак убеждал Зеленского в отсутствии угрозы полномасштабного вторжения со стороны России. По ее словам, Ермак стремился к положительному медийному имиджу и вроде бы даже требовал от СМИ публиковать интервью или комментарии с ним, прежде чем получить доступ к президенту. Мендель уверена, что информация об этом "медийном правиле" до сих пор не известна Зеленскому.
"Ермак очень чувствителен к факту того, что медиа почему-то обходили его вниманием, ведь для него очень важна медийная составляющая, чтобы его освещали с положительной стороны", – добавляет Мендель.
Почему Ермака уволили с должности?
Утром 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака. Вероятно, следственные действия связаны с громким коррупционным делом в энергетическом секторе Украины, фигурантами которого являются Тимур Миндич и еще ряд высокопоставленных чиновников.
В тот же день в вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что подписал соответствующий указ об увольнении Ермака с должности руководителя Офиса Президента.
Политический обозреватель Юлия Забелина рассказала 24 Каналу, что Андрею Ермаку могут вручить подозрение, а сами обыски планировались задолго до того, как начался переговорный процесс по мирному соглашению. Она подтвердила, что экс-глава ОП Ермак фигурирует на пленках НАБУ по делу Миндича, однако в каком именно контексте пока не известно.
Сейчас обозревательница видит только два выхода для Ермакалибо уезжать из Украины, или мобилизоваться. По информации иностранных СМИ, экс-глава ОП выбрал второй вариант. Забелина говорит, что именно мобилизация может помочь ему избежать подозрения в будущем.