Хотів стати президентом та будував власну вертикаль влади: Мендель розповіла про вплив Єрмака

Андрій Єрмак ще у 2019 році цікавився тим, як стати президентом України. Колишній керівник ОП контролював доступ медіа до Зеленського й намагався формувати вигідний йому інформаційний порядок денний

Юлія Мендель, яка у 2019–2021 роках працювала прессекретаркою президента Володимира Зеленського повідомила в етері "Радіо Свобода", що Єрмак дуже часто вводив в оману президента, пише 24 Канал.

Який вплив здійснював Єрмак на політику в Україні?

За словами Мендель, ексглава ОП ще у 2019 році під час поїздки до США звертався до політичного консультанта з питанням, як йому самому стати президентом України.

Також експрессекретарка стверджує, що з перших років роботи в ОП Єрмак почав вибудовувати "власну вертикаль влади" та подавати інформацію Зеленському "так, як йому вигідно, або так, як він її інтерпретував". Мендель додає, що цю інформацію підтвердили б й інші високопосадовці та наводить у приклад випадки із власного досвіду.

З прикладів, щоб не бути голослівною, я отримувала такі дзвінки, коли Володимир Зеленський щось у мене просив, я починала робити й отримувала там за пів години, годину дзвінок від Андрія Борисовича, який питав навіщо я це роблю. І казав мені не робити це,

– розповіла Мендель.

Окрім цього, колишня прессекретарка стверджує, що саме Єрмак переконував Зеленського у відсутності загрози повномасштабного вторгнення з боку Росії. За її словами, Єрмак прагнув позитивного медійного іміджу й начебто навіть вимагав від ЗМІ публікувати інтерв'ю чи коментарі із ним, перш ніж отримати доступ до президента. Мендель впевнена, що інформація про це "медійне правило" досі не відома Зеленському.

"Єрмак (24 Канал) дуже чутливий до факту того, що медіа чомусь оминали його увагою, адже для нього дуже важливий медійний складник, щоб його висвітлювали з позитивної сторони", – додає Мендель.

Чому Єрмака звільнили з посади?