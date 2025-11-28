Ермак написал заявление об отставке, –Зеленский

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в пятницу, 28 ноября, написал заявление об отставке. Об этом стало известно незадолго после обысков у него.

Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его обращение.

Что известно об отставке Ермака?

В конце 1374-го дня войны Владимир Зеленский обнародовал вечернее обращение к украинцам. В нем он сообщил, что Андрей Ермак подал в отставку на фоне перезагрузки Офиса Президента Украины.

Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция, Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций,

– заявил он.

По его словам, в субботу, 29 ноября, он проведет консультации с теми, кто может возглавить эту институцию. Президент говорит, что Украине сейчас нужна "внутренняя сила" и не стоит "отвлекаться на что-то, кроме защиты Украины".