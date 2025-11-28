Єрмак написав заяву про відставку, – Зеленський

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у п'ятницю, 28 листопада, написав заяву про відставку. Про це стало відомо незадовго після обшуків у нього.

Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його звернення.

Що відомо про відставку Єрмака?

Наприкінці 1374-го дня війни Володимир Зеленський оприлюднив вечірнє звернення до українців. У ньому він повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку на тлі перезавантаження Офісу Президента України.

Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція, Але я хочу, щоб не було чуток та спекуляцій,

– заявив він.

За його словами, у суботу, 29 листопада, він проведе консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Президент каже, що Україні зараз потрібна "внутрішня сила" і не варто "відволікатись на щось, крім захисту України".

Зеленський підписав указ

Незадовго після звернення на сайті Офісу Президента з'явився указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака з посади, яку той обіймав з 11 лютого 2020 року.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 листопада, вранці з'явилася інформація про обшуки в Андрія Єрмака. Це сталося на тлі чуток про його можливу причетність до справи Тимура Міндіча щодо корупції в енергетиці.

У відомствах зазначили, що слідчі дії санкціоновані та здійснюються в межах розслідування. За даними журналістів, на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ та САП.

Сам Андрій Єрмак заявив, що не перешкоджає роботі слідчих, демонструючи повне сприяння, а його адвокати співпрацюють з правоохоронцями. За його словами, їм було надано повний доступ до квартири.

У Європі вже прокоментували обшуки в Андрія Єрмака. Там підтримують боротьбу з корупцією, однак наголошують, що подібні випадки погіршують загальний інформаційний фон для європейських держав.

До слова, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що антикорупційні органи готувалися до обшуків, щоб не сталося фальстарту. Але це дуже сильно впливає на ту чи іншу ситуацію в геополітиці.