Политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что антикоррупционные органы готовились к обыскам, чтобы не произошло фальстарта. Также он предположил, как могут разворачиваться дальнейшие события по этой ситуации.

Какие последствия обысков у главы ОПУ?

Городницкий отметил, что антикоррупционным органам нужно было провести большую работу, чтобы создать соответствующую доказательную базу.

"Поэтому, вероятно, они подготовили те или иные факты, исследования по определенным направлениям и сейчас уже добирают их этими обысками. Это действительно может привести к более весомым шагам", – предположил политический эксперт.

Обратите внимание! У Европейской комиссии отреагировали на обыски НАБУ и САП по месту работы руководителя ОПУ. Представитель ЕК Гийом Мерсье отметил, что подобные действия означают, что антикоррупционные институты работают независимо в Украине и имеют необходимые полномочия. Он напомнил, что борьба с коррупцией является ключевой для вступления страны в ЕС.

Однако, по его мнению, это будет довольно проблематично, потому что и Андрей Ермак, и экс-министра обороны и действующего секретаря СНБО Рустема Умерова, который также фигурирует в расследованиях НАБУ, были включены в переговорную группу (Ермак ее возглавил – 24 Канал), которая участвовала в обсуждении мирного плана с американцами в Женеве.

Это очень сильно влияет на ту или иную ситуацию в геополитике, потому что когда во главе делегации, которая проводит очень важные для Украины переговоры, стоит тот, кого гипотетически могут подозревать в коррупции, это будет сильно влиять на будущее сотрудничество с нашими партнерами,

– объяснил он.

Поэтому это, по мнению политического эксперта, очень проблематичная ситуация сейчас для Украины и неизвестно, как ее будет решать президент.

Однако с другой стороны, нужно дождаться решения НАБУ и САП. Потому что возможно, что это все промелькнет и эти органы будут дополнительно решать вопросы с другими персонами,

– отметил Андрей Городницкий.

В то же время если проводятся обыски, то это, как заметил он, не просто так. Это означает, что все же определенные основания существуют.

Что известно о действиях НАБУ и САП в отношении главы ОПУ?