Ермак получил новую должность: его назначением занималась соратница Медведчука
- Андрей Ермак стал главой комитета в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
- Такое назначение вызвало вопрос в Центре противодействия коррупции.
Экс-глава офиса президента Андрей Ермак продолжил путь в адвокатской деятельности. Он стал председателем комитета в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Соответствующая информация появилась на сайте НААУ.
Что известно о новой должности Ермака?
Сообщается, что при Национальной ассоциации адвокатов Украины созданы четыре новых постоянно действующих отраслевых комитета как совещательные органы. Речь идет о таких структурах:
- Комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и правового обеспечения евроинтеграционного восстановления, где собственно и будет председательствовать Андрей Ермак;
- Комитет по вопросам правового обеспечения и защиты прав в сфере психического здоровья (председатель – Анна Ищенко);
- Комитет по вопросам нефти, газа и недропользования (председатель – Сергей Антоненко);
- Комитет по вопросам медиации (председатель – Луиза Романадзе).
При этом, как отмечает Центр по противодействию коррупции, назначением Ермака на эту должность занималась соратница Медведчука.
Речь идет о Лидии Изовитовой, которая недавно назначила на важный пост в НААУ одиозного адвоката Алексея Шевчука.
Она руководит Национальной ассоциацией адвокатов Украины и Советом адвокатов Украины еще со времен президентства Януковича. Это два центральных органа адвокатского самоуправления. Изовитова, как утверждают в ГПК, должна давно потерять эту должность.
Евросоюз давно требует от украинских властей наконец-то обратить внимание на реформу адвокатуры. Недавно эта реформа в списке приоритетных,
– отметили в ГПК.
Там также подчеркнули, что последние назначения в ассоциации адвокатов (говорится о Шевчуке и Ермаке) "только подтверждают, что эта реформа является насущной и давно назревшей".
Есть ли у Ермака доступ к власти?
Журналистское расследование показало, что Андрей Ермак в январе 2026 лично встречался с действующим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также с советником президента по вопросам стратегии Александром Камышиным.
В прямом эфире 24 Канала политический аналитик Андрей Городницкий , что Ермак не занимает ни одной официальной должности в органах власти. Однако непонятно, почему он продолжает пользоваться государственными ресурсами, в том числе охраной и госимуществом.
Со своей стороны Зеленский отмечал, что у него были личные причины для увольнения Ермака, не касавшиеся скандала вокруг дела "Мидас".
Американское издание The Atlantic отмечает, что у Ермака были серьезные разногласия с дипломатами Запада и многочисленными членами ближайшего круга Зеленского.