Россияне в ночь на 10 сентября запустили в воздушное пространство Польши "Шахеды". Этот акт агрессии со стороны Кремля может иметь далекоидущие цели.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, отметив, что технические детали этого российского вторжения, вероятно, будут раскрыты позже. Он назвал две причины, по которым россияне могли осуществить атаку на Польшу.

Какие цели мог преследовать Кремль, атакуя Польшу?

Ландсбергис отметил, что впоследствии станет известно в деталях, как состоялась эта российская операция. Однако уже сейчас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод, что это был преднамеренный акт против страны НАТО.

Мы видели, как залетали дроны на территории Литвы, Латвии, Польши. Обычно этому было объяснение, мол, это связано с радиоэлектронной борьбой или с что происходило с курсом дронов. Однако сейчас, когда 19 дронов пересекли границу, это очевидно было сделано намеренно,

– отметил экс-глава МИД Литвы.

Относительно целей, которые Владимир Путин хотел достичь этой атакой, то об этом можно только догадываться. Однако есть, по мнению Ландсбергиса, два возможных объяснения:

во-первых , попытаться эскалировать и установить новую норму, как это получилось с теневой деятельностью или гибридной войной, к которым все привыкли за несколько лет;

, попытаться эскалировать и установить новую норму, как это получилось с теневой деятельностью или гибридной войной, к которым все привыкли за несколько лет; во-вторых, в Польше сейчас существует очень большое напряжение между президентом и правительством. Поэтому Кремль пытается подлить масла в огонь, чтобы повлиять на ограничение польской помощи Украине.

Представьте разговоры, мол, россияне атакуют Польшу, потому что она помогает Украине. То, возможно, полякам надо меньше помогать, учитывая, что Польша является важным транспортным маршрутом для поставки ресурсов в Украину. Вероятно, именно этого хочет Путин, но надеюсь, что это не произойдет,

– подчеркнул он.

Потенциально глава Кремля надеется, что полякам сейчас очень страшно из-за атаки "Шахедами".

Реакция, которую бы я хотел увидеть от польского правительства или даже НАТО – это углубление своей позиции. Когда вас толкают, вы не должны делать шаг назад, отступать, а должны двигаться вперед,

– отметил Габриэлюс Ландсбергис.

Поэтому, по его мнению, четкий ответ, который должен быть после атаки российских дронов на Польшу, это наконец-то предоставить Украине защиту от воздушных атак, чтобы сбивать беспилотники не над Польшей, а над украинской территорией.

