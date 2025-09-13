Росіяни у ніч на 10 вересня запустили у повітряний простір Польщі "Шахеди". Цей акт агресії з боку Кремля може мати далекоглядні цілі.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, зазначивши, що технічні деталі цього російського вторгнення, імовірно, будуть розкриті пізніше. Він назвав дві причини, через які росіяни могли здійснити атаку на Польщу.

Важливо Путін уже атакував НАТО: чому настав час для Альянсу збивати російські дрони над Україною

Які цілі міг переслідувати Кремль, атакуючи Польщу?

Ландсбергіс наголосив, що згодом стане відомо в деталях, як відбулась ця російська операція. Проте вже зараз є достатньо інформації, щоб зробити висновок, що це був навмисний акт проти країни НАТО.

Ми бачили, як залітали дрони на території Литви, Латвії, Польщі. Зазвичай цьому було пояснення, мовляв, це пов'язано з радіоелектронною боротьбою або з щось відбувалось з курсом дронів. Однак зараз, коли 19 дронів перетнули кордон, це очевидно було зроблено навмисно,

– зауважив ексглава МЗС Литви.

Щодо цілей, які Володимир Путін хотів досягти цією атакою, то про це можна лише здогадуватися. Проте є, на думку Ландсбергіса, два можливих пояснення:

по-перше , спробувати ескалювати та встановити нову норму, як це вийшло з тіньовою діяльністю або гібридною війною, до яких всі звикли за кілька років;

, спробувати ескалювати та встановити нову норму, як це вийшло з тіньовою діяльністю або гібридною війною, до яких всі звикли за кілька років; по-друге, у Польщі зараз існує дуже велике напруження між президентом та урядом. Тому Кремль намагається підлити олії у вогонь, щоб вплинути на обмеження польської допомоги Україні.

Уявить розмови, мовляв, росіяни атакують Польщу, тому що вона допомагає Україні. То, можливо, полякам треба менше допомагати, враховуючи, що Польща є важливим транспортним маршрутом для постачання ресурсів в Україну. Можливо, саме цього хоче Путін, але сподіваюсь, що цього не станеться,

– підкреслив він.

Потенційно очільник Кремля сподівається, що полякам зараз дуже страшно через атаку "Шахедами".

Реакція, яку б я хотів побачити від польського уряду чи навіть НАТО – це поглиблення своєї позиції. Коли вас штовхають, ви не маєте робити крок назад, відступати, а маєте рухатися вперед,

– відзначив Габріелюс Ландсбергіс.

Тому, на його думку, чітка відповідь, яка має бути після атаки російських дронів на Польщу, це нарешті надання Україні захисту від повітряних атак, щоб збивати безпілотники не над Польщею, а над Україною.

Чому Путін міг здійснити дронову атаку на Польщу?