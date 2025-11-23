Есть сигналы, что команда Трампа слышит нас, – Зеленский о переговорах в Швейцарии по мирному плану

Владимир Зеленский вечером 23 ноября высказался о ходе мирных переговоров. Как известно, в Женеве проходят встречи украинской, американской и европейской делегаций.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что Зеленский сказал о позиции команды Трампа по мирному плану 23 ноября?

Как рассказал президент, команды будут работать фактически до ночи. Также многое меняется.

Сегодня – день многих встреч и переговоров, фактически с утра – звонки, совещания, консультации. Украинская делегация в Женеве уже провела ряд встреч: с американской стороной, также с нашими европейскими партнерами. Сейчас был доклад делегации по итогам разговоров, и это были обстоятельные разговоры. Многое меняется: очень внимательно мы работаем над шагами, которые нужны для окончания войны,

– сказал гарант.

Он подчеркнул: "Важно, что разговор с американскими представителями есть, и есть сигналы, что команда президента Трампа слышит нас".

День 24 ноября будет не менее активным, сказал Зеленский. И "важно сделать, чтобы шаги для окончания войны были действенными, и чтобы все было работоспособным".

Украина никогда не хотела войны, и мы никогда не будем преградой для мира. Дипломатия активизирована, это хорошо. Мы рассчитываем, что результатом будут правильные шаги. Первый приоритет – это надежный мир, гарантированная безопасность, уважение к нашим людям, уважение к каждому, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии,

– заявил президент.

В конце Зеленский акцентировал, что делегация защищает интересы Украины.

"И сила нашей позиции – сила нашей государственной позиции, народной украинской позиции – в том, что это наша общая позиция", – убежден он.

Справка. Украину на переговорах представляют глава делегации Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель СВР Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, советник руководителя ОП Александр Бевз.

Как проходят переговоры в Швейцарии?