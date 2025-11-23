Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Барака Равида.

Правда ли, что Украина слила "негативные детали" плана США из 28 пунктов?

Источники Барака Равида, знакомые с ходом переговоров, рассказали, что "оптимистичные заявления Рубио и Ермака прозвучали через несколько часов после напряженной встречи в воскресенье утром".

Во время встречи американская сторона обвинила украинцев в утечке негативных деталей о плане в американской прессе. Украинцы согласились опубликовать положительное заявление одного из своих переговорщиков, чтобы прояснить ситуацию, сообщил источник. Позже в тот же день украинская сторона представила контрпредложение с просьбами внести изменения в план Трампа, сообщил источник, знакомый с переговорами,

– говорится в посте Равида.

Он добавил, что, согласно его источникам, США "выразили готовность внести некоторые изменения на основе украинского контрпредложения".

Что заявляли Ермак и Рубио?

Глава украинской делегации Андрей Ермак в 19:10 написал, что состоялась "очень продуктивная первая встреча с уважаемой американской делегацией".

Достигли очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и длительному миру. Украинский народ как никто заслуживает этого мира и стремится к нему. Спасибо нашим большим друзьям – Соединенным Штатам, лично президенту Трампу и его команде – за преданность делу мира,

– подчеркнул он.

Во время второй встречи продолжат работать над совместными предложениями с привлечением европейских партнеров. Впрочем, окончательные решения будут за Трампом и Зеленским.

Владимир Зеленский также поблагодарил США.

"Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "джавелинов", спасает жизни украинцев", – написал он.

Судя по всему, эти заявления появились на фоне обвинений со стороны Трампа. Лидер США возмутился, что украинское руководство не благодарит его за приложенные усилия.

В свою очередь, Марко Рубио сказал, что встречи 23 ноября были для него "наиболее продуктивными и наиболее значимыми" в мирном процессе. Учитывая это команда Вашингтона вносит "некоторые изменения" в мирный план – вероятно, на основе предложений Украины.