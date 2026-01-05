5 января, 14:23
Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ, – указ
В понедельник, 5 января, Владимир Зеленский провел встречу с главой спецподразделения "Альфа" Евгением Хмарой. Вскоре его назначили исполняющим обязанности председателя Службы безопасности.
Соответствующий указ появился на сайте президента, передает 24 Канал.
Что известно о назначении Евгения Хмары?
Указ Зеленского информирует о временном поручении исполнения обязанностей главы СБУ Евгению Хмаре. Ранее эту должность занимал Василий Малюк.
Отметим, что для официального назначения главы СБУ президент должен подать соответствующую кандидатуру на голосование в Верховную Раду.