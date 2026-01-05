Євген Хмара призначений тимчасовим виконувачем обов'язків глави СБУ, – указ
- Євген Хмара призначений тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ.
Попередній керівник Служби Василь Малюк пішов з посади.
У понеділок, 5 січня, Володимир Зеленський провів зустріч з очільником спецпідрозділу "Альфа" Євгеном Хмарою. Невдовзі його призначили виконувачем обов'язків голови Служби Безпеки.
Відповідний указ з'явився на сайті президента, передає 24 Канал.
Що відомо про призначення Євгена Хмари?
Указ Зеленського інформує про тимчасове доручення виконання обов'язків очільника СБУ Євгену Хмарі. Раніше цю посаду займав Василь Малюк.
Зауважимо, що для офіційного призначення глави СБУ президент має подати відповідну кандидатуру на голосування до Верховної Ради.
Перед цим, за підсумками особистої зустрічі з Хмарою Володимир Зеленський висловив щиру подяку командиру та всім бійцям українського спецпризначення за їхню надзвичайно важливу та ефективну бойову діяльність упродовж усього періоду повномасштабного вторгнення.
Глава держави акцентував, що накопичений досвід підрозділів спеціальних операцій, зокрема Центру спеціальних операцій "А" СБУ, буде широко впроваджуватися та масштабуватися.
Водночас Зеленський високо оцінив результативність асиметричних дій, які проводилися під безпосереднім керівництвом Василя Малюка. Глава держави додав, що таких операцій проти російського агресора має стати значно більше, тому доручив Малюку перетворити напрямок асиметричних дій на найпотужніший у світі.
Масштабне перезавантаження керівних органів: що відомо?
2 січня президент України Володимир Зеленський особисто запропонував очільнику ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента. Генерал Буданов дав згоду на перехід до нової посади. Місце Буданова в Розвідці зайняв Олег Іващенко.
Президент Зеленський також повідомив, що віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров може обійняти посаду міністра оборони. Водночас Зеленський запропонував чинному прем'єр-міністру Денису Шмигалю перейти на посаду першого віцепрем'єр-міністра з одночасним виконанням обов'язків міністра енергетики.
Також відомо про призначення Сергія Кислиці на посаду першого заступника ОП. До команди повернувся й ексочільник МЗС Дмитро Кулеба.