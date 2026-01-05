Євген Хмара призначений тимчасовим виконувачем обов'язків глави СБУ, – указ

У понеділок, 5 січня, Володимир Зеленський провів зустріч з очільником спецпідрозділу "Альфа" Євгеном Хмарою. Невдовзі його призначили виконувачем обов'язків голови Служби Безпеки.

Відповідний указ з'явився на сайті президента, передає 24 Канал.

Що відомо про призначення Євгена Хмари?

Указ Зеленського інформує про тимчасове доручення виконання обов'язків очільника СБУ Євгену Хмарі. Раніше цю посаду займав Василь Малюк.

Зауважимо, що для офіційного призначення глави СБУ президент має подати відповідну кандидатуру на голосування до Верховної Ради.

Перед цим, за підсумками особистої зустрічі з Хмарою Володимир Зеленський висловив щиру подяку командиру та всім бійцям українського спецпризначення за їхню надзвичайно важливу та ефективну бойову діяльність упродовж усього періоду повномасштабного вторгнення.

Глава держави акцентував, що накопичений досвід підрозділів спеціальних операцій, зокрема Центру спеціальних операцій "А" СБУ, буде широко впроваджуватися та масштабуватися.

Водночас Зеленський високо оцінив результативність асиметричних дій, які проводилися під безпосереднім керівництвом Василя Малюка. Глава держави додав, що таких операцій проти російського агресора має стати значно більше, тому доручив Малюку перетворити напрямок асиметричних дій на найпотужніший у світі.

Масштабне перезавантаження керівних органів: що відомо?