Руководил самой успешной структурой: эксперт спрогнозировал, чего ждать от Хмары во главе СБУ

После увольнения Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины, Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы этого ведомства Евгения Хмару. Он с 25 августа 2025 года руководил Центром специальных операций "А" в СБУ.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, каких достижений можно ждать от Евгения Хмары на посту главы СБУ. Также экс-глава ведомства Василий Малюк сообщил, что остается в системе СБУ и продолжит работать по осуществлению асимметричных спецопераций по нанесению максимального вреда противнику.

Читайте также Зеленский сказал, кто будет руководить СБУ вместо Малюка

Какого уровня спецоперации проводят украинские спецслужбы?

Кузан отметил, что генерал-майор Евгений Хмара во времена председательства в СБУ Василия Малюка имел полную поддержку со стороны руководства. Поэтому, вероятно, будем иметь дело с продолжением направления ярких поражений российских объектов в более массовом варианте.

"Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины (неофициальное название – "Альфа" – 24 Канал) – это одна из лучших, самых результативных структур, не только в спецслужбах, но и в целом в Силах обороны", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Генерал-майор Евгений Хмара, который будет исполнять обязанности главы СБУ, в 2022 году возглавлял одну из самых резонансных специальных операций этой войны – освобождение острова Змеиный от россиян. Известно, что подготовка к операции предусматривала "сбор разведданных, создание макета острова, индивидуальные тренировки и поминутное планирование действий каждого бойца".

В общем те специальные операции, которые проводит Служба безопасности Украины, на сегодня соответствуют мировому классу. Очень часто ориентируемся, по словам председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества, на Моссад, ЦРУ, МИ-6. Однако за последние годы настолько выросла украинская спецслужба, что ее операции ничем не уступают лучшим операциям мировых спецслужб ведущих стран.

Генерал-майор Хмара возглавлял самую результативную структуру в составе Службы безопасности Украины. И этот успех должен быть масштабирован на всю Службу,

– отметил Сергей Кузан.

Сейчас, по его словам, нужно следить за тем, какие у Хмары будут новые или останутся старые заместители. Тогда будет понятно, по каким направлениям ожидаются изменения в Службе безопасности Украины.

Что известно о других назначениях Владимира Зеленского?