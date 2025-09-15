В боях за Украину погиб полицейский из Прикарпатья Евгений Рубаняк. В пятницу, 12 сентября, вблизи села Александро-Калиново Донецкой области он получил смертельное ранение.

Защитнику был 31 год. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

Что известно о погибшем?

Майор полиции Евгений Рубаняк, инспектор взвода № 2 роты № 1 батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Ивано-Франковской области, погиб во время выполнения боевого задания.

Он вместе с побратимами держал оборону на самых сложных участках фронта, однако 12 сентября вблизи населенного пункта Александро-Калиново в Донецкой области получил смертельное ранение во время артиллерийского обстрела.

Коллеги будут помнить Евгения как искреннего и порядочного человека, преданного службе правоохранителя.

Он выполнял свое дело с достоинством, оставаясь верным присяге до последнего... Соболезнования родным, близким и друзьям!

– отметили в полиции.

У погибшего остались жена и 6-летняя дочь.

