На фронті загинув поліцейський з Івано-Франківщини Євген Рубаняк
- Євген Рубаняк, майор поліції з Івано-Франківщини, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.
- У захисника залишилися дружина та 6-річна донечка; йому назавжди 31 рік.
У боях за Україну загинув поліцейський з Прикарпаття Євген Рубаняк. У п'ятницю, 12 вересня, поблизу села Олександро-Калинове Донецької області він отримав смертельне поранення.
Захисникові був 31 рік. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.
Що відомо про загиблого?
Майор поліції Євген Рубаняк, інспектор взводу № 2 роти № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Івано-Франківській області, загинув під час виконання бойового завдання.
Він разом із побратимами тримав оборону на найскладніших ділянках фронту, однак 12 вересня поблизу населеного пункту Олександро-Калинове на Донеччині отримав смертельне поранення під час артилерійського обстрілу.
Колеги пам'ятатимуть Євгена як щиру та порядну людину, відданого службі правоохоронця.
Він виконував свою справу з гідністю, залишаючись вірним присязі до останнього… Співчуття рідним, близьким та друзям!
– зазначили в поліції.
У загиблого залишилися дружина та 6-річна донечка.
