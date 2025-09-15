Укр Рус
15 вересня, 06:43
На фронті загинув поліцейський з Івано-Франківщини Євген Рубаняк

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Євген Рубаняк, майор поліції з Івано-Франківщини, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.
  • У захисника залишилися дружина та 6-річна донечка; йому назавжди 31 рік.

У боях за Україну загинув поліцейський з Прикарпаття Євген Рубаняк. У п'ятницю, 12 вересня, поблизу села Олександро-Калинове Донецької області він отримав смертельне поранення.

 Захисникові був 31 рік. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

Що відомо про загиблого?

Майор поліції Євген Рубаняк, інспектор взводу № 2 роти № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Івано-Франківській області, загинув під час виконання бойового завдання.

Він разом із побратимами тримав оборону на найскладніших ділянках фронту, однак 12 вересня поблизу населеного пункту Олександро-Калинове на Донеччині отримав смертельне поранення під час артилерійського обстрілу.

Колеги пам'ятатимуть Євгена як щиру та порядну людину, відданого службі правоохоронця.

Він виконував свою справу з гідністю, залишаючись вірним присязі до останнього… Співчуття рідним, близьким та друзям!
– зазначили в поліції.

У загиблого залишилися дружина та 6-річна донечка.

Втрати України на війні: останні новини

  • Унаслідок ворожого обстрілу з FPV-дрона загинув 34-річний інспектор відділення вибухотехнічної служби батальйону поліції особливого призначення Максим Алєксєєв. Він виконував бойові завдання з розмінування на Донеччині.
  • Під час евакуаційної операції на Херсонщині загинув 48-річний старший сержант поліції Вячеслав Григор'єв. Автомобіль з правоохоронцями наїхав на міну після комбінованої атаки.
  • Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 26-річний старший лейтенант полку поліції КОРД Олександр Тимошенко.