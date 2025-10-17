Украинские антикоррупционные ведомства подозревают депутата Верховной Рады в попытке узаконить нелегально полученные более 9 миллионов гривен. Эти деньги подозреваемый использовал на покупку элитных машин.

Соответствующее заявление сделали в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), передает 24 Канал.

Какие подробности по делу "отмывания" денег нардепом?

Официально имя подозреваемого не разглашается, однако, по информации источников в hromadske, речь идет о Евгении Шевченко, которого ранее обвинили в государственной измене.

Согласно материалам расследования, законодатель получил деньги от частной компании, гарантируя ее руководству содействие в получении разрешения на экспорт минеральных удобрений за пределы страны.

Эти средства перечислили лицу, приближенному к депутату. Однако, как установили детективы, никакой реальной помощи предприятию не предоставили, а все деньги осталась в распоряжении парламентария.

Чтобы скрыть прохождение денег по счетам, подозреваемый организовал сложную схему их легализации.

Так, деньги в объеме более 9 миллионов гривен сначала направили на счета юридической фирмы, принадлежащей его близкому родственнику, под прикрытием оплаты за юридические консультации. Впоследствии часть этих средств перевели на другой счет.

Именно за них приобрели 2 элитные автомобили – BMW X5 M (модель F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

После этих манипуляций депутат начал показательно использовать новые машины, пытаясь создать иллюзию, якобы они были куплены благодаря легальным заработкам от бизнеса.

К слову, в ноябре 2024 года Шевченко обвинили в государственной измене из-за его публичных призывов к Зеленскому начать переговоры с Россией. По данным следствия, еще до начала полномасштабной агрессии России парламентарий вредил обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Парламентарию инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем, по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. По этой статье ему грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

Расследование НАБУ и САП: последние новости