"Отмывание" более 9 миллионов гривен: нардепу Шевченко объявили еще одно подозрение
- Действующий член Верховной Рады подозревается в легализации незаконно полученных более 9 миллионов гривен.
- Нардепу грозит до 8 лет лишения свободы.
Украинские антикоррупционные ведомства подозревают депутата Верховной Рады в попытке узаконить нелегально полученные более 9 миллионов гривен. Эти деньги подозреваемый использовал на покупку элитных машин.
Соответствующее заявление сделали в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), передает 24 Канал.
Смотрите также Если российский паспорт Труханова действительно подделка: чем это грозит Украине
Какие подробности по делу "отмывания" денег нардепом?
Официально имя подозреваемого не разглашается, однако, по информации источников в hromadske, речь идет о Евгении Шевченко, которого ранее обвинили в государственной измене.
Согласно материалам расследования, законодатель получил деньги от частной компании, гарантируя ее руководству содействие в получении разрешения на экспорт минеральных удобрений за пределы страны.
Эти средства перечислили лицу, приближенному к депутату. Однако, как установили детективы, никакой реальной помощи предприятию не предоставили, а все деньги осталась в распоряжении парламентария.
Чтобы скрыть прохождение денег по счетам, подозреваемый организовал сложную схему их легализации.
Так, деньги в объеме более 9 миллионов гривен сначала направили на счета юридической фирмы, принадлежащей его близкому родственнику, под прикрытием оплаты за юридические консультации. Впоследствии часть этих средств перевели на другой счет.
Именно за них приобрели 2 элитные автомобили – BMW X5 M (модель F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.
После этих манипуляций депутат начал показательно использовать новые машины, пытаясь создать иллюзию, якобы они были куплены благодаря легальным заработкам от бизнеса.
К слову, в ноябре 2024 года Шевченко обвинили в государственной измене из-за его публичных призывов к Зеленскому начать переговоры с Россией. По данным следствия, еще до начала полномасштабной агрессии России парламентарий вредил обороноспособности и информационной безопасности Украины.
Парламентарию инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем, по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. По этой статье ему грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.
Расследование НАБУ и САП: последние новости
Накануне заочно арестовали экс-нардепа Юрия Иванющенко по подозрению в незаконном завладении государственной землей стоимостью 160 миллионов гривен. Его обвиняют в организации схемы легализации 9 земельных участков, на которых расположен рынок "Столичный".
К тому же НАБУ и САП на днях разоблачили прокурора и нескольких адвокатов в попытке передать взятку в размере 3,5 миллиона долларов с целью закрытия уголовного дела.
Антикоррупционные органы также объявили в розыск соратника Януковича Юрия Иванющенко. Его подозревают в легализации 18 гектаров государственной земли на более 160 миллионов гривен.