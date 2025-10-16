Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Украины Роман Лозинский. К примеру, известный журналист-расследователь Христо Грозев и российское оппозиционное издание The Insider утверждают, что информация о действующем российском загранпаспорте является ложной. А сами фотографии – подделкой.

К теме Паспорт России, бандитское прошлое и экс-пособник Януковича: кто такой Труханов и как стал мэром Одессы

В чем проблема с паспортом Труханова?

Как отметил Лозинский, к Труханову действительно много вопросов. И не зря его называют абсолютно пророссийским политиком. Также существуют предположения, что он является заказчиком покушений на активиста Сергея Стерненко. При этом европейские партнеры имеют вопросы к некоторым решениям власти в этой ситуации.

Очистить Одессу от Труханова не равно идее установить там военную администрацию, которая подконтрольна президенту. Европейцы не понимают, зачем это делать в Одессе, которая, к счастью, не находится на линии фронта. Город мог бы функционировать с секретарем городского совета и заместителями.

Стоило не внедрять военную администрацию, а действовать системно. Через подотчетную президенту СБУ собирать реальные факты о Труханове. А они есть. Начиная от покушения на Стерненко и заканчивая другими его деяниями. А сейчас это сделано, наверняка, под какое-то будущее событие. И если действительно документы делали в фотошопе, то это ударит по доверию не только к СБУ, но и Украине в целом,

– сказал нардеп.

В Европе осознают пророссийские действия Труханова и других политиков. У них не стоит вопрос, что таких людей нужно привлекать к ответственности. Но они не понимают, почему все происходит в такой форме, к которой есть слишком много вопросов.

Там не понимают, почему все происходит сейчас и так поспешно? После этого выходят международные журналисты-расследователи и опровергают информацию. Мы не говорим о защите пророссийского политика. Тут речь идет о защите институтов, Конституции и здравого смысла,

– отметил Лозинский.

Шаг с Трухановым правильный по содержанию, но неадекватный по форме. Нельзя подрывать имидж Украины. От этого буквально зависит евроинтеграция, финансовая и военная помощь от партнеров.

Российский паспорт Труханова: кратко