В марте 2022 года россияне похитили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева. Чиновник имел проукраинскую позицию. Он возглавлял местных жителей, которые пытались не пропустить оккупантов в город.

Когда россияне задержали автобус с сотрудниками железорудного комбината, Матвеев пытался их освободить, но сам попал в плен. Это произошло 13 марта 2022 года. С тех пор о городском голове Днепрорудного было мало информации. Было только известно, что его удерживали в нескольких тюрьмах, передает 24 Канал со ссылкой на "Следствие. Инфо".

Что известно о гибели мэра Днепрорудного в плену?

Матвеев пробыл в плену почти три года. В 2024 году во время одного из обменов россияне вернули его тело. Враг замучил украинского чиновника в плену.

Детали гибели мэра Днепрорудного выяснились недавно. Их рассказали возвращенные во время последних обменов защитники. Оказалось, чиновника забили во время "приемки" в СИЗО №3 города Кизел Пермского края России. Через несколько дней он умер в камере от побоев.

Дата смерти Евгения Матвеева остается неизвестной.

В Офисе генпрокурора изданию рассказали, что сейчас выясняют все обстоятельства гибели Матвеева в неволе.

К слову, в этом же СИЗО в городе Кизел умерла журналистка Виктория Рощина. Ранее местом гибели медийщицы считали Таганрог. Рощина умерла 19 сентября 2024 года непосредственно в следственном изоляторе, где она находилась менее двух недель.

