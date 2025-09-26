У березні 2022 року росіяни викрали міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва. Чиновник мав проукраїнську позицію. Він очолював місцевих мешканців, які намагалися не пропустити окупантів до міста.

Коли росіяни затримали автобус зі співробітниками залізорудного комбінату, Матвєєв намагався їх визволити, але сам потрапив у полон. Це сталося 13 березня 2022 року. З того часу про міського голову Дніпрорудного було мало інформації. Було лише відомо, що його утримували у кількох в'язницях, передає 24 Канал із посиланням на "Слідство. Інфо".

Що відомо про загибель мера Дніпрорудного у полоні?

Матвєєв пробув у полоні майже три роки. У 2024 році під час одного з обмінів росіяни повернули його тіло. Ворог закатував українського чиновника у полоні.

Деталі загибелі мера Дніпрорудного з'ясувалися нещодавно. Їх розповіли повернуті під час останніх обмінів захисники. Виявилося, чиновника забили під час "прийомки" у СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю Росії. Через кілька днів він помер у камері від побоїв.

Дата смерті Євгенія Матвєєва залишається невідомою.

В Офісі генпрокурора виданню розповіли, що наразі з'ясовують усі обставини загибелі Матвєєва у неволі.

До слова, в цьому ж СІЗО у місті Кізел померла журналістка Вікторія Рощина. Раніше місцем загибелі медійниці вважали Таганрог. Рощина померла 19 вересня 2024 року безпосередньо у слідчому ізоляторі, де вона перебувала менш як два тижні.

Що відомо про воєнні злочини окупантів?