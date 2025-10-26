Генерал Райан ответил, сколько денег надо Европе, чтобы защититься от России

Россия представляет серьезную угрозу для всей Европы, поэтому там начали усиливать обороноспособность. Все для того, чтобы противостоять стране-агрессору в случае ее нападения. Европейцам нужно выделять немало денег, чтобы быть готовыми к возможным рискам.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан, отметив, если страны будут тратить 3% ВВП на собственную оборону, чтобы противостоять России, то этого не хватит. Необходимо тратить больше.

Сколько Европе нужно денег, чтобы защититься от России?

Мик Райан отметил, что в Европе подняли расходы на оборону до 5% ВВП.

1,5% из этого – инфраструктура и гражданская оборона, 3,5% идет на армию. Это неплохое решение, ведь будет дешевле, чем тратить 30% ВВП на войну, если ее не сдержать,

– сказал он.

Генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке считает, что в первую очередь вкладывать деньги нужно в оружие, инвестировать в военных и инфраструктуру, чтобы быстро расширить армию.

Важно! Страны НАТО договорились постепенно увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП в течение следующего десятилетия – до 2035 года. Такое решение зафиксировано в коммюнике саммита Альянса в Гааге, инициированное президентом США Дональдом Трампом.

