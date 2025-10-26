Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан, отметив, если страны будут тратить 3% ВВП на собственную оборону, чтобы противостоять России, то этого не хватит. Необходимо тратить больше.
Сколько Европе нужно денег, чтобы защититься от России?
Мик Райан отметил, что в Европе подняли расходы на оборону до 5% ВВП.
1,5% из этого – инфраструктура и гражданская оборона, 3,5% идет на армию. Это неплохое решение, ведь будет дешевле, чем тратить 30% ВВП на войну, если ее не сдержать,
– сказал он.
Генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке считает, что в первую очередь вкладывать деньги нужно в оружие, инвестировать в военных и инфраструктуру, чтобы быстро расширить армию.
Важно! Страны НАТО договорились постепенно увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП в течение следующего десятилетия – до 2035 года. Такое решение зафиксировано в коммюнике саммита Альянса в Гааге, инициированное президентом США Дональдом Трампом.
Усиливает ли мир свои военные возможности?
В мире значительно выросли оборонные расходы в течение 2024 года. За этот период известно об общей сумме 2,46 триллиона долларов. Из нее больше всего потратили США и России.
Германия также увеличивает оборонный бюджет, причиной стала вероятная угроза со стороны России. В 2026 году запланировано, что он возрастет до 106 миллиардов евро.
Европейский Союз готовится к возможной войне с Россией. Есть план, что страны ЕС совместно будут закупать 40% оружия до конца 2027 года. Это больше в 2 раза, чем сейчас.