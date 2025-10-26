Генерал Раян відповів, скільки грошей треба Європі, щоб захиститися від Росії

Росія становить серйозну загрозу для всієї Європи, тому там почали посилювати обороноздатність. Все для того, щоб протистояти країні-агресорці у випадку її нападу. Європейцям потрібно виділяти чимало грошей, щоб бути готовими до можливих ризиків.

Про це 24 Каналу розповів генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян, зазначивши, якщо країни витрачатимуть 3% ВВП на власну оборону, щоб протистояти Росії, то цього не вистачить. Необхідно витрачати більше.

Скільки Європі потрібно грошей, щоб захиститися від Росії?

Мік Раян зазначив, що у Європі підняли видатки на оборону до 5% ВВП.

1,5% з цього – інфраструктура та цивільна оборона, 3,5% йде на армію. Це непогане рішення, адже буде дешевше, ніж витрачати 30% ВВП на війну, якщо її не стримати,

– сказав він.

Генерал-майор збройних сил Австралії у відставці вважає, що найперше вкладати гроші потрібно в зброю, інвестувати у військових та інфраструктуру, щоб швидко розширити армію.

Важливо! Країни НАТО домовилися поступово збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП упродовж наступного десятиліття – до 2035 року. Таке рішення зафіксовано в комюніке саміту Альянсу в Гаазі, ініційоване президентом США Дональдом Трампом.

