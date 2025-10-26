Генерал Раян відповів, скільки грошей треба Європі, щоб захиститися від Росії
- Європа підняла видатки на оборону до 5% ВВП для захисту від Росії.
- Важливо інвестувати в зброю, військових та інфраструктуру для швидкого розширення армії.
Росія становить серйозну загрозу для всієї Європи, тому там почали посилювати обороноздатність. Все для того, щоб протистояти країні-агресорці у випадку її нападу. Європейцям потрібно виділяти чимало грошей, щоб бути готовими до можливих ризиків.
Про це 24 Каналу розповів генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян, зазначивши, якщо країни витрачатимуть 3% ВВП на власну оборону, щоб протистояти Росії, то цього не вистачить. Необхідно витрачати більше.
Скільки Європі потрібно грошей, щоб захиститися від Росії?
Мік Раян зазначив, що у Європі підняли видатки на оборону до 5% ВВП.
1,5% з цього – інфраструктура та цивільна оборона, 3,5% йде на армію. Це непогане рішення, адже буде дешевше, ніж витрачати 30% ВВП на війну, якщо її не стримати,
– сказав він.
Генерал-майор збройних сил Австралії у відставці вважає, що найперше вкладати гроші потрібно в зброю, інвестувати у військових та інфраструктуру, щоб швидко розширити армію.
Важливо! Країни НАТО домовилися поступово збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП упродовж наступного десятиліття – до 2035 року. Таке рішення зафіксовано в комюніке саміту Альянсу в Гаазі, ініційоване президентом США Дональдом Трампом.
Чи посилює світ свої військові спроможності?
У світі значно зросли оборонні витрати протягом 2024 року. За цей період відомо про загальну суму 2,46 трильйона доларів. З неї найбільше витратили США та Росії.
Німеччина також збільшує оборонний бюджет, причиною стала ймовірна загроза з боку Росії. У 2026 році заплановано, що він зросте до 106 мільярдів євро.
Європейський Союз готується до можливої війни з Росією. Є план, що країни ЄС спільно закуповуватимуть 40% зброї до кінця 2027 року. Це більше у 2 рази, ніж є зараз.