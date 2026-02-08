F-16 эффектно сбил "Шахед": в Воздушных силах подтвердили подлинность вирусного видео

В сети завирусилось видео с украинским F-16, который уничтожает вражеский "Шахед". В Воздушных силах подтвердили подлинность видео.

Об этом Воздушные силы ВСУ сообщили в телеграмме, а также кадры проанализировали в телеграмм-канале "Подсолнух" бойцов ВС Украины.

Как украинский F-16 эпично сбил российский "Шахед"?

На кадрах видно, что российский ударный дрон "Шахед" пролетает низко над землей. Он неожиданно взрывается и уже через несколько секунд мимо пролетает F-16.

Этот самолет находится в составе 107-го авиационного крыла Воздушных сил Украины. Он применил против вражеского дрона бортовую пушку M61A1 Vulcan.

Следует отметить, что сбивание целей на такой короткой дистанции довольно опасны, поэтому пилот на видео продемонстрировал большую смелость и мастерство.

Украинский F-16 эффектно сбивает "Шахед": смотрите видео

Обратите внимание! Снимать такого рода видео – опасно. Более того, кадры, которые еще и выдают геолокацию события могут сыграть в пользу врага. Во время воздушной тревоги для собственной безопасности нужно находиться в укрытиях.

В Воздушных силах отметили, что 7 февраля была "нелетная" погода