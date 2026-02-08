F-16 ефектно збив "Шахед": у Повітряних силах підтвердили справжність вірусного відео
- Український F-16 знищив ворожий дрон "Шахед", що підтверджено Повітряними силами України.
- Відео інциденту показує майстерність пілота F-16, який використав гармату M61A1 Vulcan для збиття дрона на короткій дистанції.
У мережі завірусилося відео з українським F-16, який знищує ворощий "Шахед". У Повітряних силах підтвердили справжність відео.
Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у телеграмі, а також кадри проаналізували у телеграм-каналі "Соняшник" бійців ПС України.
Як український F-16 епічно збив російський "Шахед"?
На кадрах видно, що російський ударний дрон "Шахед" пролітає низько над землею. Він неочікувано вибухає і вже за кілька секунд повз пролітає F-16.
Цей літак перебуває у складі 107-го авіаційного крила Повітряних сил України. Він застосував проти ворожого дрона бортову гармату M61A1 Vulcan.
Слід зазначити, що збиття цілей на такій короткій дистанції є доволі небезпечними, тому пілот на відео продемонстрував неабияку сміливість та майстерність.
Український F-16 ефектно збиває "Шахед": дивіться відео
Зверніть увагу! Фільмувати такого роду відео – небезпечно. Ба більше, кадри, які ще й видають геолокацію події можуть зіграти на користь ворога. Під час повітряної тривоги задля власної безпеки потрібно перебувати в укриттях.
У Повітряних силах зазначили, що 7 лютого була "нельотна" погода
Під час масованої атаки по Україні 7 лютого Повітряні сили ЗСУ стикнулися з низкою труднощів.
Негода зі снігопадом і низькою видимістю завадила винищувачам F-16 та Mirage перехопити ракети. Також в України є загальна нестача систем ППО та ракет до них.