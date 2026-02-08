F-16 ефектно збив "Шахед": у Повітряних силах підтвердили справжність вірусного відео

У мережі завірусилося відео з українським F-16, який знищує ворощий "Шахед". У Повітряних силах підтвердили справжність відео.

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у телеграмі, а також кадри проаналізували у телеграм-каналі "Соняшник" бійців ПС України.

Як український F-16 епічно збив російський "Шахед"?

На кадрах видно, що російський ударний дрон "Шахед" пролітає низько над землею. Він неочікувано вибухає і вже за кілька секунд повз пролітає F-16.

Цей літак перебуває у складі 107-го авіаційного крила Повітряних сил України. Він застосував проти ворожого дрона бортову гармату M61A1 Vulcan.

Слід зазначити, що збиття цілей на такій короткій дистанції є доволі небезпечними, тому пілот на відео продемонстрував неабияку сміливість та майстерність.

Український F-16 ефектно збиває "Шахед": дивіться відео

Зверніть увагу! Фільмувати такого роду відео – небезпечно. Ба більше, кадри, які ще й видають геолокацію події можуть зіграти на користь ворога. Під час повітряної тривоги задля власної безпеки потрібно перебувати в укриттях.

У Повітряних силах зазначили, що 7 лютого була "нельотна" погода