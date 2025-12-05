Фамилия нардепа Скороход фигурировала на "пленках Миндича"

Расследование коррупционных схем снова актуализировалось 5 декабря на фоне обысков у нардепа Анны Скороход. Также появилась информация, что ее фамилия фигурировала на "пленках Миндича".

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Центра противодействия коррупции.

Смотрите также У нардепа Скороход НАБУ проводят обыски: ее подозревают в получении взятки

Как Скороход могла быть причастна к делу Миндича?

Как отметили в ЦПК, 12 ноября при рассмотрении в ВАКС меры пресечения Дмитрию "Тенору" Басову прокурор САП зачитал фразу, которая и касалась нардепа.

Эти слова проливали первые лучи света на роль Анны Скороход в коррупционных схемах.

Я хочу, чтобы Скороход или Нагорняк написали депутатские (запросы. – Ред.). Запрос просто надо написать,

– именно эта цитата из материалов дела "Мидас" прозвучала в стенах ВАКС.

В то же время сама Анна Скороход еще в ноябре отрицала свое присутствие на "пленках Миндича" и любые обращения к ней со стороны других фигурантов.

В комментарии журналистам она заявила, что ни Миронюк, ни Басов не предлагали ей писать никаких запросов, поэтому она "не понимает, о чем идет речь" в цитате прокурора САП.

Считаю это информационным нападением со стороны представителей глобалистов и соросят в Украине, поскольку этот бред разносился исключительно на их информационных ресурсах. Я против них всегда выступала, поскольку считаю, что они наделали в стране много беды, как и их представители в мире в целом,

– сказала тогда Скороход.

Кроме того, она подчеркнула, что якобы не знакома с Миндичем и его окружением, а узнала о них только из новостей о "Мидасе".

Заметим, утром пятницы, 5 декабря, следователи НАБУ сообщили о разоблачении преступной организации под руководством народного депутата. Так, Скороход подтвердила обыски в своем доме, одновременно отрицая свою вину.

Кто такая Анна Скороход?