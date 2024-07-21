Агенты Кремля есть везде: военный обозреватель предположил одну из версий убийства Ирины Фарион

Во Львове 19 июля неизвестный застрелил Ирину Фарион возле собственного дома. Нападавший скрылся с места преступления, и пока правоохранители его не задержали.

В МВД назвали версиями убийства Фарион ее общественную и политическую деятельность, а также личную неприязнь. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что сегодня не стоит отвергать любую версию убийства Ирины Фарион.

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Хочет хаотизировать общество

России могло бы быть выгодно, по его мнению, убийство такой личности как известный языковед и общественный деятель.

Враг может хаотизировать украинское общество именно с помощью такиї действий. Россиянам важно, чтобы происходили внутренние баталии между сторонниками Фарион и людьми, которые ее не любили и даже ненавидели, потому что она была довольно диссонирующей личностью,

– предположил он.

Поэтому вполне возможно, что к использованию убийства именно такой личности как элемента влияния на общественное мнение, могли прибегнуть российские спецслужбы.

Также важно помнить, что в любом городе Украины есть "спящие" агенты Кремля. Соответственно вполне возможно, что были привлечены именно они для убийства Ирины Фарион. От этой версии не стоит абстрагироваться,

– отметил Александр Коваленко.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Во Львове 19 июля произошло покушение на языковеда возле ее дома. Неизвестный мужчина около 19:30 выстрелил в висок Фарион.

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу святого Пантелеймона, где врачи боролись за ее жизнь. Однако спасти ее не удалось. Она умерла в 23.33.

Во Львове был объявлен план "Перехват", чтобы задержать нападавшего. Однако пока его поиски продолжаются.

В то же время соседи Фарион рассказали, что преступление совершил молодой человек в возрасте 20 – 25 лет. Он в течение нескольких недель сидел на скамейке во дворе дома, где жила Фарион.

На убийство общественного деятеля отреагировал Владимир Зеленский, отметив, что следствие рассматривает все версии преступления, в том числе и ту, что имеет российский след.