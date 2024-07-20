Соседка Ирины Фарион в комментарии журналистам рассказала, что стала свидетелем того, как молодой человек выстрелил в общественного деятеля. Женщина также рассказала, что заметила, как нападавший готовился к преступлению.

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Перед убийством нападавший надел перчатки

Женщина рассказала, что в момент покушения на Ирину Фарион была на улице. Так, вечером 19 июля возле дома сидел молодой человек, которого уже неоднократно видели соседи.

По словам соседки, она решила встать и походить возле дома, ведь у нее занемели ноги. Тогда она заметила, что молодой парень начал надевать красные перчатки. Через мгновение за ее спиной раздался выстрел.

Я потихоньку иду. Пани (Ирина Фарион – 24 Канал) вышла и стояла здесь, ждала с чемоданом. Я слышу – бабах. Я оглянулась, а он побежал, а она – уже здесь лежит,

– рассказала соседка.

Женщина также добавила, что молодой человек 2 недели постоянно сидел на лавочке возле дома. Он всегда был в шляпе и одинаковой красной одежде. Женщина всегда считала его подозрительным, но и подумать не могла, что может произойти жуткое убийство.

Соседка Ирины Фарион о том, как нападавший готовился к убийству: смотрите видео

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