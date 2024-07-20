Соседка Ирины Фарион в комментарии журналистам рассказала, что стала свидетелем того, как молодой человек выстрелил в общественного деятеля. Женщина также рассказала, что заметила, как нападавший готовился к преступлению.
К теме Соседи подходили к нему и спрашивали откуда родом: новые детали об убийце Ирины Фарион
Перед убийством нападавший надел перчатки
Женщина рассказала, что в момент покушения на Ирину Фарион была на улице. Так, вечером 19 июля возле дома сидел молодой человек, которого уже неоднократно видели соседи.
По словам соседки, она решила встать и походить возле дома, ведь у нее занемели ноги. Тогда она заметила, что молодой парень начал надевать красные перчатки. Через мгновение за ее спиной раздался выстрел.
Я потихоньку иду. Пани (Ирина Фарион – 24 Канал) вышла и стояла здесь, ждала с чемоданом. Я слышу – бабах. Я оглянулась, а он побежал, а она – уже здесь лежит,
– рассказала соседка.
Женщина также добавила, что молодой человек 2 недели постоянно сидел на лавочке возле дома. Он всегда был в шляпе и одинаковой красной одежде. Женщина всегда считала его подозрительным, но и подумать не могла, что может произойти жуткое убийство.
Соседка Ирины Фарион о том, как нападавший готовился к убийству: смотрите видео
Убийство Ирины Фарион: главное
- Вечером 19 июля на улице Масарика выстрелили в общественного деятеля, 60-летнюю Ирину Фарион. Женщину сразу госпитализировали в больницу. Ее состояние медики оценили как тяжелое.
- Врачи провели операцию, но состояние Ирины Фарион оставалось критическим. Как сообщала руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец, общественный деятель поступила с тяжелой проникающей огнестрельной травмой головного мозга.
- Медики сразу начали проводить операцию, а затем – перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения. Однако сердце Ирины Фарион не выдержало, и около 23:20 19 июля медики констатировали ее смерть.
- Сейчас продолжаются поиски нападавшего. Полиция рассматривает все возможные версии, однако основными являются 2: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Кроме того, правоохранители не исключают, что убийство имеет заказной характер.