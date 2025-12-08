Фастов снова оказался под ударом россиян: что известно о пожаре и разрушениях

Поздно вечером воскресенья, 7 декабря, российские военные снова атаковали Киевскую область. В частности, беспилотники ударили по Фастову.

В городе возникли пожары. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Что известно об атаке на Фастов?

После вражеского удара огонь охватил кровли трехэтажного и одноэтажного зданий на площади 1 500 квадратных метров.

Кроме того, взрывная волна повредила частный жилой дом и админздания. По состоянию на 09:07 спасатели ликвидировали возгорание.

Последствия атаки на Фастов: смотрите фото

Напомним, взрывы в Фастове прогремели около 22:41. Мониторинговые каналы предупреждали о движении 4 дронов на город.

В общем россияне запустили по Украине 149 БпЛА, из которых около 90 – были "Шахедами". Воздушные силы ВСУ сообщили о попадании на 11 локациях, а также падении обломков на 4 локациях.

Что известно о предыдущей атаке?