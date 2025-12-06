Россияне попали в железнодорожный вокзал Фастова: как выглядит станция после удара
- В ночь на 6 декабря россияне ударили по железнодорожной узловой станции Фастов, здание разрушено.
- Обошлось без пострадавших, но движение поездов затруднено – поезда дальнего следования будут курсировать объездом.
В ночь на субботу, 6 декабря, россияне в очередной раз массированно атаковали украинскую критическую инфраструктуру. В частности, враг попал в железнодорожный вокзал в Киевской области.
Здание узловой станции в Фастове разрушено. В сети показали, как оно выглядит теперь, передает 24 Канал.
Смотрите также Враг бил по энергетике и железной дороге: что известно о последствиях массированной атаки 6 декабря
Что известно об ударе по Фастову?
В Укрзализныце рассказали о повреждении узловой станции Фастов и пригородного подвижного состава. К счастью, обошлось без пострадавших, но движение поездов затруднено.
К слову, поезда дальнего следования будут курсировать объездом поврежденного участка до его восстановления. В то же время председатель Киевской ОГА Николай Калашник сообщил об альтернативном автобусном подвозе для жителей района.
Как выглядит вокзал после удара: смотрите фото
Как изменилось движение поездов?
К слову, пригородные маршруты со стороны столицы ограничено по станции Мотовиловка, со стороны Козятина – по станции Кожанка, из Мироновки – по станции Фастов-2. Вместо маршрутов Киев – Фастов-1 организовано челночное движение Киев – Мотовиловка.
Региональный поезд №892 Фастов – Славутич установлен в сообщении Боярка – Славутич, однако график движения не изменился.
В направлениях Житомира и Василькова временно не будут курсировать:
- №6491 Фастов-1 – Житомир;
- №7034 Житомир – Киев-Пас. (Пригородный);
- №7037 Киев-Пас. (Пригородный) – Житомир;
- №6042 Васильков-Центр - Киев-Пас. (Пригородный);
- №6041 Киев-Пас. (Пригородный) – Васильков-Центр;
- №6046 Васильков-Центр – Киев-Пас. (Пригородный).
Кроме того, из-за вынужденной замены подвижного состава на черниговский УЗ временно не будет курсировать между Черниговом и Славутичем.
Что известно о других последствиях на Киевщине?
- У Вышгородском районе из-за обломков БпЛА возник пожар в складском здании площадью 5 500 квадратных метров. Уничтожено 3 грузовых автомобиля, разрушен жилой дом, еще 6 – повреждены вместе с газопроводом низкого давления.
- У Бучанском районе возник пожар и разрушение частного здания, а в Белоцерковском – складских помещений.
- Всего в Киевской области пострадало 3 человека.