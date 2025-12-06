Россияне попали в железнодорожный вокзал Фастова: как выглядит станция после удара

В ночь на субботу, 6 декабря, россияне в очередной раз массированно атаковали украинскую критическую инфраструктуру. В частности, враг попал в железнодорожный вокзал в Киевской области.

Здание узловой станции в Фастове разрушено. В сети показали, как оно выглядит теперь, передает 24 Канал.

Что известно об ударе по Фастову?

В Укрзализныце рассказали о повреждении узловой станции Фастов и пригородного подвижного состава. К счастью, обошлось без пострадавших, но движение поездов затруднено.

К слову, поезда дальнего следования будут курсировать объездом поврежденного участка до его восстановления. В то же время председатель Киевской ОГА Николай Калашник сообщил об альтернативном автобусном подвозе для жителей района.

Как выглядит вокзал после удара: смотрите фото

Как изменилось движение поездов?

К слову, пригородные маршруты со стороны столицы ограничено по станции Мотовиловка, со стороны Козятина – по станции Кожанка, из Мироновки – по станции Фастов-2. Вместо маршрутов Киев – Фастов-1 организовано челночное движение Киев – Мотовиловка.

Региональный поезд №892 Фастов – Славутич установлен в сообщении Боярка – Славутич, однако график движения не изменился.

В направлениях Житомира и Василькова временно не будут курсировать:

№6491 Фастов-1 – Житомир;

№7034 Житомир – Киев-Пас. (Пригородный);

№7037 Киев-Пас. (Пригородный) – Житомир;

№6042 Васильков-Центр - Киев-Пас. (Пригородный);

№6041 Киев-Пас. (Пригородный) – Васильков-Центр;

№6046 Васильков-Центр – Киев-Пас. (Пригородный).

Кроме того, из-за вынужденной замены подвижного состава на черниговский УЗ временно не будет курсировать между Черниговом и Славутичем.

Что известно о других последствиях на Киевщине?