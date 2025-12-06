Росіяни поцілили в залізничний вокзал Фастова: як виглядає станція після удару

У ніч на суботу, 6 грудня, росіяни вкотре масовано атакували українську критичну інфраструктуру. Зокрема, ворог поцілив у залізничний вокзал на Київщині.

Будівлю вузлової станції у Фастові зруйновано. У мережі показали, як вона виглядає тепер, передає 24 Канал.

Дивіться також Ворог гатив по енергетиці та залізниці: що відомо про наслідки масованої атаки 6 грудня

Що відомо про удар по Фастові?

В Укрзалізниці розповіли про пошкодження вузлової станції Фастів та приміського рухомого складу. На щастя, обійшлося без постраждалих, але рух потягів ускладнено.

До слова, поїзди далекого слідування курсуватимуть об'їздом ушкодженої ділянки до її відновлення. Водночас голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про альтернативне автобусне підвезення для жителів району.

Як виглядає вокзал після удару: дивіться фото

Як змінився рух потягів?

До слова, приміські маршрути з боку столиці обмежено по станції Мотовилівка, з боку Козятина – по станції Кожанка, з Миронівки – по станції Фастів-2. Замість маршрутів Київ – Фастів-1 організовано човниковий рух Київ – Мотовилівка.

Регіональний поїзд №892 Фастів – Славутич встановлено в сполученні Боярка – Славутич, однак графік руху не змінився.

У напрямках Житомира та Василькова тимчасово не курсуватимуть:

№6491 Фастів-1 – Житомир;

№7034 Житомир – Київ-Пас. (Приміський);

№7037 Київ-Пас. (Приміський) – Житомир;

№6042 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський);

№6041 Київ-Пас. (Приміський) – Васильків-Центр;

№6046 Васильків-Центр – Київ-Пас. (Приміський).

Окрім того, через вимушену заміну рухомого складу на чернігівський УЗ тимчасово не курсуватиме між Черніговом і Славутичем.

Що відомо про інші наслідки на Київщині?